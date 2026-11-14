264 καταγγέλλουν τον πρύτανη του Πολυτεχνείου ότι δεν έδωσε αίθουσα για εκδήλωση αντιστασιακών της χούντας

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Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της πρυτανικής αρχής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διατυπώνουν 264 πολίτες, με αφορμή την άρνηση παραχώρησης αίθουσας του ιστορικού συγκροτήματος για την παρουσίαση βιβλίου με μαρτυρίες 34 ανθρώπων που έζησαν τη δικτατορία. Η καταγγελία έρχεται να προστεθεί στις ήδη έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η απόφαση του πρύτανη του ΕΜΠ, Ιωάννη Χατζηγεωργίου, να παραμείνουν κλειστά τα κτήρια του ιστορικού συγκροτήματος από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των περιορισμών που επιβλήθηκαν για τον φετινό εορτασμό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Είχε προηγηθεί η ηχηρή παρέμβαση του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), με το ξεκάθαρο μήνυμα ότι «Το Πολυτεχνείο δεν είναι ιδιοκτησία κανενός πρύτανη», εκφράζοντας την αντίθεσή του στους περιορισμούς πρόσβασης και στη διαχείριση των επετειακών εκδηλώσεων.

Μεταξύ των 264 υπογραφόντων βρίσκονται η βουλεύτρια Σία Αναγνωστοπούλου, οι πρώην υπουργοί Νάντια Βαλαβάνη, Στέφανος Τζουμάκας και Κώστας Ήσυχος, οι πρώην βουλευτές Νίκος Χουντής, Μάκης Μπαλαούρας και Θανάσης Πετράκος, ο συγγραφέας Δημήτρης Παπαχρήστος, ο πρώην δικαστικός Χρήστος Ράμμος, καθώς και οι πανεπιστημιακοί Ντίνα Βαΐου, Σταύρος Σταυρίδης, Κωστής Χατζημιχάλης, Γιάννης Κουζής και Κύρκος Δοξιάδης. Την καταγγελία συνυπογράφουν επίσης οι δημοσιογράφοι Σταύρος Λυγερός, Πέτρος Μανταίος, Νίκος Μεγγρέλης, Άντα Ψαρρά, Δημήτρης Ψαρράς και Μάχη Νικολάρα, μαζί με δεκάδες ακόμη εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών κινημάτων.

Στο επίκεντρο της νέας καταγγελίας βρίσκεται το βιβλίο «Τότε και τώρα. Από τη λάμψη του Πολυτεχνείου στο ημίφως του σήμερα. 34 φωνές», το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2026 και συγκεντρώνει μαρτυρίες και παρεμβάσεις ανθρώπων που έζησαν από πρώτο χέρι την περίοδο της χούντας.

Όπως αναφέρουν οι 264 υπογράφοντες, θεωρούσαν αυτονόητο ότι η πρώτη δημόσια παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιούνταν στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου, ο οποίος έχει ταυτιστεί με την αντιδικτατορική εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973.

Για τον λόγο αυτό υποβλήθηκε γραπτό αίτημα παραχώρησης της αίθουσας «Λύσανδρος Καυταντζόγλου» του κτηρίου Αβέρωφ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στις 14 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, η πρυτανική αρχή δεν απάντησε ποτέ εγγράφως στο αίτημα. Μόνο έπειτα από 15 ημέρες οι διοργανωτές ενημερώθηκαν προφορικά ότι δεν επρόκειτο να τους παραχωρηθεί καμία αίθουσα του ιστορικού συγκροτήματος.

Αντί της παραχώρησης, τους προτάθηκε να πραγματοποιήσουν την παρουσίαση μετά τον τριήμερο εορτασμό της επετείου.

Ως αιτιολογία προβλήθηκαν λόγοι ασφάλειας, καθώς το συγκρότημα θα παρέμενε κλειστό στις 13 και 14 Νοεμβρίου για τις προετοιμασίες των επετειακών εκδηλώσεων.

Οι υπογράφοντες χαρακτηρίζουν την επίκληση της ασφάλειας «πρόσχημα», συνδέοντας ευθέως την άρνηση με τη γενικότερη πολιτική περιορισμών που, όπως υποστηρίζουν, επιχειρεί να επιβάλει η πρυτανική αρχή.

«Μια μαύρη σελίδα που φέρει πρυτανική υπογραφή»

Η ανακοίνωση, με τίτλο «34 φωνές που δεν τις άφησαν να ακουστούν», δεν περιορίζεται στην καταγγελία της συγκεκριμένης άρνησης.

Οι 264 υπογράφοντες ασκούν σφοδρή κριτική στην πρυτανική απόφαση, υποστηρίζοντας ότι επιβάλλει «πρωτοφανείς χρονικούς, χωρικούς και τεχνικούς περιορισμούς στις εκδηλώσεις του τριημέρου».

Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι παρακάμπτονται με «προκλητική περιφρόνηση και αγένεια» φορείς όπως ο ΣΦΕΑ και οι φοιτητικοί σύλλογοι, που παραδοσιακά συμμετέχουν στη διοργάνωση του εορτασμού.

Η κριτική τους αποκτά ακόμη πιο αιχμηρό χαρακτήρα όταν συνδέουν τις φετινές αποφάσεις με τις διαχρονικές προσπάθειες, όπως υποστηρίζουν, αποδυνάμωσης της ιστορικής μνήμης της εξέγερσης.

«Εδώ και δεκαετίες, με πολλές μορφές και μέσα, επιχειρείται η διαγραφή της εξέγερσης του Νοέμβρη του ’73 από τη συλλογική ιστορική μνήμη», αναφέρουν, κάνοντας λόγο για διαστρέβλωση του νοήματός της, συκοφάντηση, αποσιώπηση, ιστορικό αναθεωρητισμό και καταστολή.

«Φέτος δοκιμάζεται ένας νέος τρόπος», συνεχίζουν, καταγγέλλοντας τη «χρονική και χωρική συρρίκνωση του τριήμερου εορτασμού», τον «ασφυκτικό έλεγχο της παρουσίας των νέων και του λαού» και την «υποχρεωτική αλαλία».

Μάλιστα, χρησιμοποιούν ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για «επαναφορά του γύψου της επταετίας» και χαρακτηρίζοντας τις αποφάσεις της πρυτανικής αρχής «μια μαύρη σελίδα που φέρει πρυτανική υπογραφή και της μέλλεται να παραδοθεί στην καταισχύνη της ιστορίας».

Οι 264 υπογράφοντες την καταγγελία

Αϊδινιάν – Βασιλείου Αρούς Αλεξανδρής Σαράντος, Αναπληρωτής Γραμματέας του Δ.Σ. του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης – Μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΣ/ΔΕΗ Αλεξόπουλος Απόστολος, Ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, πρ. βουλευτής Αλιμπράντης Μανώλης, Μαθηματικός Αλκμήνη Νεφέλη, υπ. Διδάκτορας Ιστορίας Αναγνωστοπούλου Άννα, Αρχιτέκτων Αναγνωστοπούλου Σία, Βουλεύτρια Ανδρεάδης Γρηγόρης, Φοιτητής Ανδρούσου Αλεξάνδρα, ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ Αντωνιάδης Άλκης, Πολιτικός επιστήμονας, Υπ. Διδάκτωρ ιστορίας Αντωνίου Περικλής, Συνταξιούχος ΟΑ Αραμπατζή Ιωάννα, Συνταξιούχος εκπαιδευτικός Αρβανίτης Φοίβος Αργαλιώτης Κωνσταντίνος, Δικηγόρος Αργυροκαστρίτης Γιάννης, Συνταξιούχος Ασκούνη Νέλλη, Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ- ΕΚΠΑ Βαίου Ντίνα, Ομότιμη καθηγήτρια ΕΜΠ Βαλαβάνη Νάντια, Οικονομολόγος & συγγραφέας Βεριώνης Δημήτρης, Συγγραφέας-ερευνητής Βιδάλη Ελένη, Εργ. Σχεδιάστρια Βιδάλης Γιώργης, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος ΕΜΠ Βισδάκη Τόυλα, Τοπογράφος Μηχανικός-Υπάλληλος ΜΟΔΑΕ Γαβριήλ Γιώργος, Φαρμακοποιός Γαζέπης Νίκος, Αρχιτέκτων Γανιάρη Ιφιγένεια, Μέλος του ΔΣ της ΠΕΣΕΚ (Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών) Γαργαήδης Παναγιώτης, Μηχανικός Γεωργακάκη Ρόδη, Μηχανικός Γεωργίου Δημήτρης, Αρχιτέκτων Γιαννόπουλος Γιάννος, πρ. Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Γιωτάκης Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ Γκέκα Ελένη, Νομικός Γκέκας Αχιλλέας, Χημικός Μηχανικός Γκέκας Γιώργος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός Γκολισμύτη Αναστασία, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Γκολισμύτη Βασιλική, Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης Γκολισμύτης Μιχάλης, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Γλέζου Κατερίνα, Εκπαιδευτικός Γλέζου Μυρσίνη, Αρχιτέκτων Γρηγορόπουλος Γιάννης, Πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ Γροσομανίδου Ντόρα, Πληρεξούσιος Υπουργός Α’ Ε.Τ Δάρρας Γιάννης, Δημοσιογράφος, Εκπρόσωπος εργαζομένων ΕΡΤ Δαφέρμος Ολύμπιος, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Δέδε-Δεσύλλα Πόπη, Αρθρογράφος, συγγραφέας Δημητράτος Νίκος, Γυμναστική Ακαδημία Δημητράτος Οδυσσέας-Άγγελος, Γεωπόνος Δημητρίου Αναστασία, Εκπαιδευτικός Δημητρίου Βαγγέλης, Βιολόγος Δημητρίου Παναγιώτης, Δημοσιογράφος Δημητρίου Σταύρος, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Δημητρόπουλος Κώστας, Μαθηματικός Δημόπουλος Γιώργος, Τοπογράφος Δικαιάκος Γιώργος, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Δοξιάδης Κύρκος, Ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ Δόσου Αλεξάνδρα, Ζωγράφος Ζάμπας Κώστας, Πολιτικός μηχανικός Ζαφειρόπουλος Στέφανος, Αρχιτέκτων Ζαχαριάς Κώστας, Ιατρός πρ. Βουλευτής Ζιώγα Κωνσταντίνα, Οικονομολόγος Ζουμή Δανάη, Νομικός Ζώρας Κώστα, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Ήσυχος Κώστας, πρ. Υπουργός και βουλευτής Θεολογής Παναγιώτης, Ιατρός Ιωαννίδης Αριστομένης, Φοιτητής Νομικής Καλαϊδοπουλου Μαρία, Αρχιτέκτων ΑΠΘ Καλιαμπάκος Δημήτρης, Καθηγητής ΕΜΠ Καλομοίρης Γρηγόρης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών [ΠΕΣΕΚ] Καμπουράκης Βαγγέλης, Αρχιτέκτων Καραγιαννάκη Μαρία, Νομικός Καραγιαννοπούλου-Κογιού Σοφία, Παιδίατρος-Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, Πρόεδρος Κοινωνικής Παιδιατρικής Β. Ελλάδας Καρακώστα Δημήτρης, Γεωπόνος Καραμπέρης Γιάννης, Συνταξιούχος εκπαιδευτικός, μέλος του ΔΣ της Ε.Μ.Ε. (Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία) Καραπάνου Νάντα, Ζωγράφος Καραχοντζίκης-Μωραϊτης, Φοιτητής Νομικής Κατούφα Καλλιόπη, συνταξιούχος Κατσαρέλη Άσπα, Αρχιτέκτων Κατσιφάκης Θέμης, πρ. 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Μακεδονίας-ΔΕΗ ΑΕ Παπαγκίκα Κατερίνα, Συνταξιούχος ιατρός ΕΣΥ Παπαδέας Χρήστος, Συνταξιούχος Ολυμπιακής Παπαδήμας Αλκιβιάδης, Μαθηματικός Παπαδημητρίου Ματούλα, Συνήγορος του Παιδιού Παπαδιονυσίου Νίκος, Λογιστής Παπαδόπουλος Πάνος, Μαθηματικός, συνταξιούχος δημοσιογράφος Παπαευστρατίου Σόνια, Αρχιτέκτων Παπαϊωάννου Ιωάννα, Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής Παπαϊωάννου Πολυχρόνης, Πολιτικός Μηχανικός Παπαϊωάννου Τάσης, Αρχιτέκτων, Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ Παπακωνσταντίνου Γιώργος, Αρχιτέκτων, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παπακώστας Γιώργος, Αρχιτέκτων Παπακώστας Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός Παπαστράτη Ασπασία, Συνταξιούχος ΕΡΤ Παπαστράτης Προκόπης, Ομότιμος καθηγητής Παντείου Παπαχρήστος Δημήτρης, Συγγραφέας Παπουτσάκης Δημήτρης, Ψυχοθεραπευτής Παπουτσάκης Μιχάλης, Υπάλληλος Εμπορικής Τράπεζας Παππάς Βασίλης, Συνταξιούχος φυσικός Παππάς Στέλιος Πάρου Κυριακή, Υπάλληλος Εμπορικής Τράπεζας Πατέλης Δημήτρης, Καθηγητής Φιλοσοφίας Πολυτεχνείου Κρήτης Παυλοπούλου Άντα, Τοπογράφος Πετράκος Θανάσης, Μαθηματικός, πρ. Βουλευτής Πετράκος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Διδάκτωρ ΕΜΠ Πετρόπουλος Άρης, Ιδιωτικός υπάλληλος Πρωτονοταρίου Στέλλα, Συνταξιούχος εκπαιδευτικός Πύλουρης Γιάννης, Αρχιτέκτων Ράμμος Χρήστος, Συνταξιούχος Δικαστικός Ράπτης Δημήτρης, Μηχανικός Ρήγας Φώτης, Μαθηματικός Ρήγος Ιωάννης, Μηχανολόγος μηχανικός ΔΕΗ Ροδοπούλου Ευτυχία, Εικαστικός Ρωμανού Νεκταρία, Λογίστρια Σαββινίδου Σελήνη, μέλος ΣΦΕΑ Σακονίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής ΠΤΔΕ – ΔΠΘ Σαράτση Τιτίκα -Μαρία, Φιλόλογος, Δημοσιογράφος Σαράφη Ευαγγελία, Ιστορικός Σερεμέτης Δημήτρης, πρ. Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Σηφιανός Νίκος, Αρχιτέκτων Σιαφάκα Βασιλική, Συγγραφέας εικαστικός Σιούλας Γιάννης, Μαθηματικός Σορολοπίδης Γιώργος, Οικονομολόγος Σοφιανού Πελαγία, Μαθηματικός Σπάνια Έλλη, Αρχιτέκτων Σπανολιός Αντώνης, Φωτογράφος Σταθόπουλος Γιάννης, Συνταξιούχος ΔΕΗ-εκπρόσωπος Α. ΓΣΕΕ Σταμέλος Κυριάκος, Χημικός Μηχανικός Σταυρίδης Σταύρος, Αρχιτέκτων, Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ Σταύρου Λάμπρος, Καθηγητής Ψυχολογίας Σταύρου Μάκης, Ιστορικός, Μέλος Εναλλακτικής Δράσης Στραβελάκης Νίκος, PhD Διδάσκων τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΚΠΑ Στρακαντούνα Βασιλική, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ζωγράφου Στυλιας Νίκος, Συνταξιούχος Σφακάλη Ασπασία, Ιατρός Σφυρόερα Μαρία, Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ – ΕΚΠΑ Σωφρονά Κωνσταντίνα, Ψυχοθεραπεύτρια Ταμιωλάκη Μαρία, Συνταξιούχος παιδίατρος Τζανάκος Θεοδόσης, Συνταξιούχος εκπαιδευτικός Τζανεττή Εύη, Αρχιτέκτων Τζανεττής Νίκος, Μηχανικός Τζιαντζή Μαριάννα, Αρχιτέκτων Τζουμάκας Στέφανος, Δικηγόρος, πρ. Υπουργός Τόκας Λάμπρος, Δημοσιογράφος Τόλιος Γιάννης, Διδάκτωρ Οικονομικών-Ερευνητής Τριανταφυλλόπουλος Ηλίας, Συνταξιούχος καθηγητής Τσάμη Στέλλη, Αρχιτέκτων Τσαπόγας Τάκης, Χημικός μηχανικός Τσαρτσιανίδου Μαρία, Υπ. Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ Τσιαπράζη Ιουλία, Δικηγόρος Τσιροπούλα Γεωργία, Ομότιμη Ερευνήτρια ΕΑΑ Τσόκανος Βασίλης, Υπάλληλος Εμπορικής Τράπεζας Φιλιππάκης Γιώργος, Δημοσιογράφος Φιωτάκη Αθηνά, Συνταξιούχος Φλώρος Γιάννης, Δημοσιογράφος Φράγκου Επαμεινώνδας, Συνταξιούχος Φράγκου Θάλεια, Οικονομολόγος Φρουδάκης Αντώνης, Συνταξιούχος Μηχανολόγος μηχανικός Φυκούρα Ζέλα, Συνταξιούχος Χαραβιτσίδης Πέτρος, Επίκουρος καθηγητής ΤΕΑΠΗ- ΕΚΠΑ Χαραλαμπάκη Κάτια, Ιατρός Χαρίσης Γιώργος, Συνταξιούχος τ. Αντιπρόεδρος ΠΟΕ-ΟΤΑ Χατζή-Ροδοπούλου Θεοδώρα, Αρχιτέκτων Χατζηαντωνίου Ναταλί, Δημοσιογράφος Χατζηγιαννούλη Κατερίνα, Εκπαιδευτικός- ζωγράφος Χατζηιωάννου Μαρία Χριστίνα, Ιστορικός Χατζημιχάλης Κωστής, Ομότιμος καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Χατζησωκράτης Δημήτρης, Πολιτικός Μηχανικός Χατζόπουλος Στάθης, Δικηγόρος Χιώνη Νέτα, Συνταξιούχος δασκάλα Χονδρογιάννης Τάκης, Φαρμακοποιός Χουντής Νίκος, Μηχανικός, πρ. Ευρωβουλευτής Χριστάκκη Αλεξάνδρα, Δημοσιογράφος Χριστόπουλος Βασίλειος, Συγγραφέας Ψαρομήλιγκος Αρτέμης, Δημοσιογράφος Ψαρρά Άντα, Δημοσιογράφος Ψαρράς Δημήτρης, Αρχιτέκτων, Δημοσιογράφος Ψιλοπούλου Αλκμήνη, Δημοσιογράφος Φιλοσοφική Αθηνών

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