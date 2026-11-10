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10.11.2026 09:35

Πολυτεχνείο: Εορτασμό με κλειστά κτίρια, αυστηρό ωράριο και μόνο… υπαίθριες εκδηλώσεις αποφάσισε η πρυτανεία του ΕΜΠ – Σφοδρές αντιδράσεις

10.11.2026 09:35
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Σοβαρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι περιορισμοί που σχεδιάζει να επιβάλει η πρυτανεία του ΕΜΠ για τον φετινό τριήμερο εορτασμό της 53ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Μάλιστα, μεταξύ των μέτρων που καταγγέλλονται περιλαμβάνονται το κλείσιμο των θυρών στις 18:00 και η μη παραχώρηση αιθουσών για τις εκδηλώσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ 1967-1974) Βαγγέλη Γκιουγκή, η πρυτανεία έφτασε στο σημείο να εξετάσει ακόμα και το ενδεχόμενο περιορισμού του εορτασμού από τρεις σε δύο ημέρες!

Σύμφωνα λοιπόν με την Πρυτανική Πράξη που εκδόθηκε χθες, Δευτέρα (9/11), για το τριήμερο 15, 16 και 17 Νοεμβρίου, όλα τα κτίρια του ιστορικού ιδρύματος θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στο εσωτερικό τους.

Πιο αναλυτικά, σχετικά με τη μορφή των εκδηλώσεων, ορίζεται ότι αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους του ιστορικού ιδρύματος και μόνο «στην επιφάνεια που θα διαθέσει το Ίδρυμα για τον συγκεκριμένο σκοπό».

Επομένως, είναι σαφές ότι δεν προβλέπεται η διεξαγωγή εκδηλώσεων στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων ενώ και στους εξωτερικούς χώρους η πρόσβαση θα είναι περιορισμένη.

Επιπλέον, τα κτίρια του συγκροτήματος στην Πατησίων θα παραμείνουν κλειστά από τις 13 έως και τις 17 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, καθορίζονται αναλυτικά τα μέτρα φύλαξης και οι περιορισμοί πρόσβασης στο ΕΜΠ της οδού Πατησίων.

Από τις 10 έως και τις 18 Νοεμβρίου προβλέπεται αυξημένη φύλαξη του Συγκροτήματος Πατησίων από την υπηρεσία φύλαξης του ΕΜΠ.

Με απόφαση του Πρύτανη, οι πύλες του ιστορικού ιδρύματος θα είναι κλειστές στις 13 και 14 Νοεμβρίου, ώστε να εκτελεστούν οι αναγκαίες εργασίες προετοιμασίας (!) των χώρων. Η πρόσβαση μπορεί να περιοριστεί ακόμη και σε ημέρες πριν από τις 13 Νοεμβρίου.

Η είσοδος στον χώρο θα γίνεται από την πύλη της οδού Πατησίων και από τις πύλες στις οδούς Στουρνάρη και Τοσίτσα, οι οποίες βρίσκονται πλησιέστερα στην οδό Πατησίων.

Στις 15 και 16 Νοεμβρίου το ΕΜΠ στην Πατησίων θα λειτουργεί από τις 08:30 έως τις 18:00, με δυνατότητα να κλείσει νωρίτερα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας. Την 17η Νοεμβρίου θα ανοίξει στις 09:00 και θα κλείσει στις 13:00.

Τέλος, η απόφαση θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες κρατικές αρχές, μεταξύ των οποίων τα υπουργεία Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προκειμένου να συνδράμουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, στη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής του εορτασμού.

Συνεδριάζει ο ΣΦΕΑ

Όπως τόνισε χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου φοιτητικών συλλόγων και σωματείων, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο «Αργυριάδης» του ΕΚΠΑ, ο πρόεδρος του ΣΦΕΑ, Βαγγέλης Γκιουγκής, ο πρύτανης του ΕΜΠ Ιωάννης Χατζηγεωργίου ήθελε να τεθούν ακόμα πιο αυστηροί περιορισμοί, ενώ δεν παραχώρησε έστω μία μικρή αίθουσα για τις ανάγκες του ΣΦΕΑ.

Παράλληλα, ο ΣΦΕΑ θα συνεδριάσει την Τρίτη 10 Νοεμβρίου προκείμενου να αποφασίσει τις επόμενες ενέργειές του.

Στο επίκεντρο παραμένουν οι όροι πρόσβασης στους χώρους του ΕΜΠ, η δυνατότητα πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αίθουσες και η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του τριήμερου εορτασμού.

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