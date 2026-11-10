Λος Άντζελες: Παραλίγο σύγκρουση αεροπλάνων στον αέρα

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Στο τσακ αποφεύχθηκε μία σύγκρουση αεροσκαφών που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύνεκρη τραγωδία όταν ένα αεροπλάνο της Air France που απογειωνόταν από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες έκανε λάθος στροφή νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μπαίνοντας στην πορεία ενός αεροσκάφους της American Airlines, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Σύμφωνα με το CNN, το περιστατικό συνέβη όταν η πτήση 28, αεροσκάφους της Air France, ένα Airbus A350 με προορισμό την Ταϊτή, απογειώθηκε από το Λος Άντζελες και έκανε μια «μη εξουσιοδοτημένη στροφή» προς τα νότια, ανέφερε η FAA.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η πτήση 1660 της American Airlines, ένα Airbus A321 με προορισμό το Ντάλας, έλαβε άδεια απογείωσης από έναν παράλληλο διάδρομο, κατευθυνόμενη κατευθείαν προς το άλλο αεροσκάφος.

«Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας εξέδωσε αμέσως διορθωτικές οδηγίες προς την πτήση της Air France», ανέφερε η FAA σε δήλωσή της.

«Air France 028 heavy, πετάξτε αμέσως προς την κατεύθυνση 270», προειδοποίησε ο ελεγκτής τους πιλότους σε ηχογράφηση που καταγράφηκε από το ATC.com. «Σας δόθηκε εντολή να ανεβείτε… όχι να στρίψετε προς μια κατεύθυνση».

Στο σημείο όπου βρέθηκαν πιο κοντά, τα δύο αεροσκάφη απείχαν περίπου 4.000 πόδια μεταξύ τους και βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερη των 1.000 ποδιών το ένα από το άλλο ως προς το υψόμετρο, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης Flightradar24. Αφού απομακρύνθηκαν το ένα από το άλλο, και τα δύο αεροσκάφη συνέχισαν με ασφάλεια προς τους προορισμούς τους.

«Συγγνώμη για αυτό», είπε ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στους πιλότους της American. «Αυτό το αεροσκάφος μόλις στράφηκε μπροστά σας. Είχαν λάβει οδηγίες ότι ακολουθούσαν τη σωστή πορεία αναχώρησης, αλλά, ξέρετε, υπήρξε απόκλιση από τον πιλότο».

Ο όρος «απόκλιση πιλότου» αναφέρεται σε ενέργεια που πραγματοποιείται κατά παράβαση των οδηγιών του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντικές κυρώσεις.

Το περιστατικό που παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία στο Λος Άντζελες έρχεται μήνες μετά από ένα καλοκαίρι που σημαδεύτηκε εν μέρει από αεροπορικά περιστατικά μεγάλης δημοσιότητας, μεταξύ των οποίων αεροπορικά δυστυχήματα, αναγκαστικές προσγειώσεις και πολλαπλά ξεχωριστά περιστατικά που παραλίγο να καταλήξουν σε τραγωδία.

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