Κολωνάκι: Διπλός συναγερμός για ύποπτα αντικείμενα σε Ξενοκράτους και Πλουτάρχου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Τρίτης (10/11), λόγω ύποπτου αντικειμένου στην οδό Ξενοκράτους, στο Κολωνάκι.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για έναν σάκο, ο οποίος προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών.
Λίγη ώρα μετά, σήμανε νέος συναγερμός αυτή τη φορά στην Πλουτάρχου για ύποπτη βαλίτσα.
Στο σημείο κλήθηκαν ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) αλλά και αστυνομικοί που ελέγχουν την κυκλοφορία και φροντίζουν για την ασφάλεια των περαστικών.
Διαβάστε επίσης:
Χαλκιδική: Παραπέμπεται σε δίκη και για τον θάνατο του 19χρονου στο λούνα παρκ η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας
Γαύδος: Εντοπισμός 88 μεταναστών σε δύο λέμβους νότια του νησιού
Δις ισόβια και 32 χρόνια στον εργολάβο της Μυκόνου που βίαζε τις ανήλικες κόρες του – Ομόφωνα ένοχος και στο Εφετείο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.