Κολωνάκι: Διπλός συναγερμός για ύποπτα αντικείμενα σε Ξενοκράτους και Πλουτάρχου

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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Τρίτης (10/11), λόγω ύποπτου αντικειμένου στην οδό Ξενοκράτους, στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για έναν σάκο, ο οποίος προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών.

Λίγη ώρα μετά, σήμανε νέος συναγερμός αυτή τη φορά στην Πλουτάρχου για ύποπτη βαλίτσα.

Στο σημείο κλήθηκαν ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) αλλά και αστυνομικοί που ελέγχουν την κυκλοφορία και φροντίζουν για την ασφάλεια των περαστικών.

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