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10.11.2026 08:43

Δις ισόβια και 32 χρόνια στον εργολάβο της Μυκόνου που βίαζε τις ανήλικες κόρες του – Ομόφωνα ένοχος και στο Εφετείο

10.11.2026 08:43
karekles-dikastirio

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Σε δις ισόβια και 32 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό ο 51χρονος εργολάβος από τη Μύκονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τους επανειλημμένους βιασμούς των δύο ανήλικων θυγατέρων του. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, που συνεδρίασε στη Σύρο, αποφάσισε ομόφωνα την ενοχή του για βιασμό κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Ο καταδικασθείς, γνωστός εργολάβος στη Μύκονο, κακοποιούσε σεξουαλικά τις δύο κόρες του επί σειρά ετών, αρχίζοντας από την ηλικία που τα κορίτσια ήταν 11 ετών. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία του νησιού.

Σύμφωνα με το Cyclades24, οι επιμέρους πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ανέρχονταν συνολικά σε 50 έτη, ενώ μετά τη συγχώνευσή τους η τελική ποινή διαμορφώθηκε σε δις ισόβια και 32 χρόνια κάθειρξης, όπως είχε αποφασιστεί και πρωτοδίκως.

Η απολογία του 51χρονου και η απόφαση του δικαστηρίου

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό διήρκεσε περίπου μία εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αρκετοί μάρτυρες κατέθεσαν ενώπιον των τριών δικαστών και των τεσσάρων ενόρκων.

Στην απολογία του, ο 51χρονος αρνήθηκε εκ νέου τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για πλεκτάνη σε βάρος του, την οποία απέδωσε σε εκδικητική πρόθεση της συζύγου του.

Το δικαστήριο δεν αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς του και τον έκρινε ομόφωνα ένοχο. Η απόφαση εκδόθηκε κεκλεισμένων των θυρών, με την ποινή να παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με την πρωτόδικη καταδίκη.

Η ανώνυμη καταγγελία που οδήγησε στην έρευνα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που υποβλήθηκε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η καταγγελία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε έρευνα για την υπόθεση.

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