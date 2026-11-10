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10.11.2026 08:05

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη 21χρονου με κλεμμένο αυτοκίνητο, έπεσε σε μπάρες διοδίων και σταθμευμένα οχήματα

10.11.2026 08:05
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Αστυνομική καταδίωξη σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα της στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 21χρονος οδηγός κλεμμένου αυτοκινήτου αγνόησε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 3 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα στην περιοχή των Αμπελοκήπων και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει.

Ωστόσο, ο 21χρονος δεν συμμορφώθηκε και πάτησε γκάζι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατά τη διάρκειά της, ο νεαρός προσέκρουσε στις μπάρες των διοδίων Ωραιοκάστρου, χωρίς ωστόσο να σταματήσει.

Η πορεία του ολοκληρώθηκε στην περιοχή της Νεάπολης, όπου το κλεμμένο αυτοκίνητο κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και ακινητοποιήθηκε.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

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