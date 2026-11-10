Kύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι 16 συλληφθέντες – Αναζητούνται δύο «αχυράνθρωποι»

Takeaways by to pontiki AI Σήμερα οδηγούνται ενώπιον του ειδικού ανακριτή οι συλληφθέντες για μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές για να αποφύγει την καταβολή φόρων και εισφορών, προκαλώντας ζημιά στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Η δικογραφία, η οποία αφορά 917 εταιρείες και περιλαμβάνει 1.283 κατηγορούμενους, διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για διερεύνηση αξιόποινων πράξεων, όπως η απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων.

Στον κατάλογο των εμπλεκομένων προσώπων περιλαμβάνονται τέσσερις γνωστοί αθλητές, μεταξύ των οποίων πρώην ποδοσφαιριστές και ένας παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη δύο άτομα.

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Ενώπιον του ειδικού ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι 16 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.

Ανάμεσά τους είναι δύο επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος αλλά και το πρώην μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν που θα απολογηθεί νωρίς το πρωί, ενώ μέχρι και την Πέμπτη θα έχουν δώσει εξηγήσεις και τα 16 άτομα που συλληφθεί.

Τα διωκόμενα πρόσωπα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Παράλληλα, δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση εξακολουθούν να αναζητούνται από τις αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», προκειμένου να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Η ογκώδης δικογραφία διαβιβάστηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ η συνολική έρευνα αφορά 917 εταιρείες.

Η συνολική ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Ποιες κατηγορίες περιλαμβάνονται στη μεγάλη έρευνα

Το διαβιβαστικό της ΜΕΟΕΛ Μακεδονίας περιγράφει ένα ευρύ φάσμα αξιόποινων πράξεων που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Εγκληματική οργάνωση

Πλαστογραφία

Απάτη

Εισφοροδιαφυγή

Φοροδιαφυγή

Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι η παρουσία ενός προσώπου στη δικογραφία δεν σημαίνει αυτομάτως ότι του αποδίδονται όλες οι παραπάνω πράξεις. Ούτε αποτελεί απόδειξη ενοχής.

Η ακριβής συμμετοχή κάθε εμπλεκομένου, όπως και η εξατομίκευση των κατηγοριών που ενδεχομένως τον αφορούν, θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Γνωστά πρόσωπα στη λίστα των 1.280 εμπλεκομένων

Ανάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη μεγάλη δικογραφία για την υπόθεση βρίσκονται και τέσσερα γνωστά ονόματα από τον χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Πρόκειται για τους πρώην ποδοσφαιριστές Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη, καθώς και τον παλαίμαχο διεθνή μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλλη.

Τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 1.283 κατηγορουμένων, στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποίησε η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ.

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