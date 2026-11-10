Kύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι 16 συλληφθέντες – Αναζητούνται δύο «αχυράνθρωποι»

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Ενώπιον του ειδικού ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι 16 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.
Ανάμεσά τους είναι δύο επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος αλλά και το πρώην μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν που θα απολογηθεί νωρίς το πρωί, ενώ μέχρι και την Πέμπτη θα έχουν δώσει εξηγήσεις και τα 16 άτομα που συλληφθεί.
Τα διωκόμενα πρόσωπα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Παράλληλα, δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση εξακολουθούν να αναζητούνται από τις αρχές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», προκειμένου να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Η ογκώδης δικογραφία διαβιβάστηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ η συνολική έρευνα αφορά 917 εταιρείες.
Η συνολική ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Το διαβιβαστικό της ΜΕΟΕΛ Μακεδονίας περιγράφει ένα ευρύ φάσμα αξιόποινων πράξεων που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι η παρουσία ενός προσώπου στη δικογραφία δεν σημαίνει αυτομάτως ότι του αποδίδονται όλες οι παραπάνω πράξεις. Ούτε αποτελεί απόδειξη ενοχής.
Η ακριβής συμμετοχή κάθε εμπλεκομένου, όπως και η εξατομίκευση των κατηγοριών που ενδεχομένως τον αφορούν, θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη μεγάλη δικογραφία για την υπόθεση βρίσκονται και τέσσερα γνωστά ονόματα από τον χώρο του ελληνικού αθλητισμού.
Πρόκειται για τους πρώην ποδοσφαιριστές Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη, καθώς και τον παλαίμαχο διεθνή μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλλη.
Τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 1.283 κατηγορουμένων, στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποίησε η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ.
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