Στα 91 δολάρια επιστρέφει το Brent, στα 81 ευρώ το φυσικό αέριο – Η αγορά προεξοφλεί αίσιο τέλος για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

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Επιταχύνεται η πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για αίσιο τέλος στις διπλωματικές προσπάθειες για επίλυση των διαφορών ΗΠΑ και Ιράν και τερματισμό του πολέμου.

Το αργό πετρέλαιο τύπου Brent υποχωρεί προς τα 91 δολάρια ανά βαρέλι στη συνεδρίαση της Τρίτης (10.11.2026), διευρύνοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης και αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Αυγούστου, εν μέσω διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα το αμερικανικού τύπου αργό WTI «βουτάει» κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι επιστρέφοντας ολοταχώς στα επίπεδα της 31ης Αυγούστου.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για μια πιθανή διευθέτηση, κάνοντας λόγο για δυναμική προς το τέλος της σύγκρουσης, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Κατάρ. Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο εξετάζουν το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν την προθεσμία της 11ης Δεκεμβρίου -η οποία συνδέεται με τον κίνδυνο αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης- προκειμένου να ασκήσουν πίεση στον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, η ένταση παραμένει υψηλή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις φέρονται να εξαπέλυσαν νέα επίθεση στο ιρανικό νησί Κεσμ, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μετρίασε τις προσδοκίες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Ταυτόχρονα, δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να αποτελούν στόχους επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις που εμπλέκουν τη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. Σε άλλα μέτωπα, οι επενδυτές αναμένουν τις μηνιαίες εκθέσεις για την αγορά πετρελαίου από την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA), τον ΟΠΕΚ και τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), αναζητώντας περισσότερα στοιχεία σχετικά με την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση.

Στα 81 ευρώ επιστρέφει το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, υποχωρώντας νωρίτερα στα 80 ευρώ ανά MWh, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και έναν μήνα. Αν και έχει περιοριστεί η πτώση, με τα συμβόλαια να διαπραγματεύονται σε επίπεδα πάνω από τα 81 ευρώ/MWh, επικρατεί σχετική αισιοδοξία στην αγορά εν μέσω αυξανόμενων ελπίδων για μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που προμηνύουν ότι ο πόλεμος έχει ουσιαστικά λήξει σε στρατιωτικό επίπεδο ευνοούν αποκλιμάκωση των τιμών, αν και παραμένουν υπερδιπλάσιες σε σχέση με τα επίπεδα προ της σύγκρουσης, καθώς οι διαταραχές στις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Κόλπο -οι οποίες αντιστοιχούσαν περίπου στο ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς- διατηρούν την αγορά σε κατάσταση στενότητας ενόψει του χειμώνα.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου στην ΕΕ βρίσκονται στο 72,38%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον πενταετή εποχιακό μέσο όρο του 90%, ενώ τα αποθέματα της Γερμανίας υπολείπονται του 60%.

Ο ψυχρότερος καιρός, σε συνδυασμό με τη μειωμένη παραγωγή ενέργειας από αιολικές και ηλιακές πηγές, έχει επιταχύνει την άντληση αερίου από τις αποθήκες, ενώ οι ροές μέσω αγωγών από τη Νορβηγία παραμένουν κάτω από τη δυναμικότητα μεταφοράς λόγω απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας. Επιπλέον, η περιορισμένη προσφορά δημιουργεί προοπτικές για έντονο ανταγωνισμό με την Ασία όσον αφορά τα φορτία

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