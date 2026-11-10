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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

10.11.2026 06:15

Επίδομα θέρμανσης: Πώς ένα λάθος στα χιλιοστά ή στον ΑΦΜ μπλοκάρει την πληρωμή στην πολυκατοικία

10.11.2026 06:15
epidoma thermansis – new

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Ένας ένοικος μπορεί να δικαιούται το επίδομα θέρμανσης και να έχει υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτησή του, αλλά η πληρωμή να κολλήσει επειδή στο τιμολόγιο του πετρελαίου αναγράφηκε λάθος ΑΦΜ. Στις πολυκατοικίες που αγοράζουν πετρέλαιο από κοινού, η αίτηση του ενοίκου είναι η μισή δουλειά. Την άλλη μισή την αναλαμβάνει ο διαχειριστής, ο οποίος δηλώνει τα στοιχεία του κτιρίου στο myΘέρμανση και ενεργοποιεί τη δυνατότητα πληρωμής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η προκαταβολή έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Τόσο το επίδομα όσο και η προκαταβολή είναι φέτος αυξημένα κατά 30%. Η ενίσχυση αφορά περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά και κυμαίνεται από 100 έως 1.560 ευρώ. Ο διαχειριστής δηλώνει στο myΘέρμανση τον ΑΦΜ του, τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας αν υπάρχει, την κοινόχρηστη παροχή ρεύματος και τα χιλιοστά θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα, ακόμη και για όσα είναι κλειστά. Το άθροισμα πρέπει να βγαίνει 1.000 χιλιοστά. Μέχρι να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πληρωμής, τα στοιχεία διορθώνονται. Μετά κλειδώνουν.

Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, ιδιοκτήτες και ένοικοι πρέπει να συμφωνήσουν ποιος θα εκπροσωπήσει το κτίριο και θα φτιάξει το προφίλ. Αν δεν υπάρχει κοινόχρηστος μετρητής, πρέπει επίσης να συμφωνήσουν ποια παροχή ρεύματος θα δηλωθεί. Συνήθως χρησιμοποιείται εκείνη του εκπροσώπου.

Ο ΑΦΜ και η παροχή ρεύματος στο τιμολόγιο του πετρελαίου πρέπει να ταιριάζουν με τα στοιχεία του προφίλ. Εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που εύκολα μπερδεύει τον ένοικο. Αν έχει δηλωθεί ξεχωριστός ΑΦΜ για την πολυκατοικία, το τιμολόγιο εκδίδεται σε αυτόν, ενώ στην αίτηση του ενοίκου μπαίνει ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του εκπροσώπου.

Η παγίδα όταν αλλάζει ο διαχειριστής

Αν ο διαχειριστής αλλάξει πριν από τις 4 Δεκεμβρίου, ο καινούργιος φτιάχνει προφίλ με τον δικό του ΑΦΜ. Οι δικαιούχοι κάνουν την αίτησή τους στο νέο προφίλ και ο νέος διαχειριστής ενεργοποιεί τη δυνατότητα πληρωμής από την αρχή.

Αν η αλλαγή γίνει μετά τις 4 Δεκεμβρίου και η πολυκατοικία τιμολογείται στον ΑΦΜ του διαχειριστή, οι αγορές πετρελαίου έως τις 31 Μαρτίου 2027 πρέπει να τιμολογούνται στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή. Αν στο τιμολόγιο μπει ο ΑΦΜ του νέου, η αγορά δεν θα διασταυρωθεί με τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί.

Για τον νέο ένοικο, το κρίσιμο είναι να διαλέξει τον σωστό αριθμό διαμερίσματος, ακόμη κι αν δίπλα του φαίνεται το όνομα του προηγούμενου ενοίκου. Τον αριθμό θα του τον δώσει ο διαχειριστής. Χρειάζεται επίσης δηλωμένο IBAN στο myAADE, σε λογαριασμό όπου είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Όπου κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα και αγοράζει χωριστά το πετρέλαιό του, ο ένοικος ή ο ιδιοκτήτης κάνει αίτηση όπως για μονοκατοικία. Το παραστατικό εκδίδεται χωριστά, στον ΑΦΜ εκείνου που υποβάλλει την αίτηση.

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