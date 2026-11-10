Ισημερινός: Ο δημοσιογράφος Τομάς Μπελτράν δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του

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Ο δημοσιογράφος Τομάς Μπελτράν δολοφονήθηκε από ενόπλους έξω από το σπίτι του στην επαρχία Μαναβί του Ισημερινού, όπως ενημέρωσε η Fundamedios, μη κυβερνητική οργάνωση για την ελευθερία του Τύπου.

Ένοπλοι του είχαν στήσει ενέδρα το βράδυ της Κυριακής και τον πυροβόλησαν κατ’ επανάληψη μόλις βγήκε από το αυτοκίνητό του, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Vistazo.

1/3 #Fundamedios condena el asesinato del comunicador Tomás Beltrán, director del medio digital Calcetines. Fue atacado a tiros la noche del 8 de noviembre, cuando ingresaba su vehículo a su vivienda en Calceta, cantón Bolívar (Manabí). 🧵👇🏽 pic.twitter.com/M4TI7R5rAJ — FUNDAMEDIOS (@FUNDAMEDIOS) November 9, 2026

Ο Μπελτράν, ιδιοκτήτης της ενημερωτικής σελίδας Calcetines, είχε δεχθεί απειλές κατά της ζωής του τον Απρίλιο, αφότου κατήγγειλε τον παράνομο πλουτισμό της δημάρχου της πόλης Μπολίβαρ, Λέδι Μουνιός. Την περίοδο εκείνη είχαν δολοφονηθεί δυο συνεργάτες του δημοσιογράφου.

H Ένωση Τύπου της Αμερικής (Inter American Press Association / Sociedad Interamericana de Prensa) καταδίκασε τη δολοφονία και ζήτησε «άμεση και ενδελεχή έρευνα» για τον εντοπισμό των δραστών, υπενθυμίζοντας το «ιστορικό απειλών και εκφοβισμού» σε βάρος του θύματος.

Από το 2025, ο Τομάς Μπελτράν ήταν ενταγμένος στο Σύστημα Προστασίας Θυμάτων και Μαρτύρων της Γενικής Εισαγγελίας του Ισημερινού.

Σύμφωνα με την οργάνωση Periodistas sin Cadenas (Δημοσιογράφοι χωρίς αλυσίδες), έξι δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν στον Ισημερινό το 2025.

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