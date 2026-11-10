«Το ψωμί, ψωμάκι θα πούμε με τον Μητσοτάκη» – Ο Αλέξης Τσίπρας άκουσε τα αιτήματα των αρτοποιών στην Ήπειρο

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Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρτοποιοί, με κυριότερα το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τη συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους, ενημερώθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την περιοδεία του στην Ήπειρο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επισκέφθηκε φούρνο της περιοχής και συνομίλησε με επαγγελματίες του κλάδου για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

«“Το ψωμί, ψωμάκι θα πούμε με τον Μητσοτάκη”, λένε οι αρτοποιοί που βλέπουν τα περιθώρια κέρδους να συρρικνώνονται σε βαθμό που απειλεί τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους», όπως σημειώνει ο κ. Τσίπρας σε σχετική ανάρτησή του.

«Το ενεργειακό κόστος έχεις αυξηθεί την τελευταία πενταετία 30%, τα κεφάλαια κίνησης έχουν εξανεμιστεί, με τα επιτόκια για τραπεζικό δανεισμό να είναι απαγορευτικά για μια μικρομεσαία επιχείρηση.

Βέβαια μιλάμε για τους κανονικούς αρτοποιούς, αυτούς που κάθε μήνα πρέπει να πληρώσουν εφορία, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ, όχι για τους Mr Χωριάτικο. Και μιλώντας για τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρα από το ενεργειακό κόστους, την άδικη φορολογία κ.λπ υπάρχει και το πολύ σοβαρό ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού από αυτούς τους ‘επιχειρηματίες’ που ζουν εις βάρος των έντιμων φουρνάρηδων και της κοινωνίας.

Σκεφτείτε πόσοι φούρνοι της γειτονιάς έκλεισαν γιατί δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τους Mr Χωριάτικο που τελικά δεν έκλεβαν μόνο το δημόσιο, αλλά και το ψωμί των ίδιων.

1500 φούρνοι έχουν κλείσει τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η ακρίβεια το αόρατο μνημόνιο που πληρώνει ακριβά όλη η κοινωνία και η εκτεταμένη διαφθορά με άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Με αυτή τη διαφθορά πρέπει να τελειώνουμε, από τον λογαριασμό του ρεύματος και τα καρτέλ, μέχρι αυτούς που κλέβουν το δημόσιο», προσθέτει.

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