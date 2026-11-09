«Είναι άδικο, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά»: Ο Ρούμπιο υπερασπίζεται τον Χέγκσεθ – Πιέσεις στον Τραμπ για την αποπομπή του

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Την πλήρη στήριξή του στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εξέφρασε ο Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας άδικη την προσπάθεια παραπομπής του από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι. Η παρέμβαση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών έρχεται ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων καλείται να εξετάσει τις κατηγορίες για παραβίαση του Συντάγματος, με επίκεντρο τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Ρούμπιο υπερασπίστηκε την αποτελεσματικότητα του Χέγκσεθ, επικαλούμενος τη σχεδόν καθημερινή συνεργασία τους στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Πιστεύω ότι ο Πιτ έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Έχω δουλέψει μαζί του σχεδόν κάθε ημέρα σε πολλά ζητήματα. Έχω δει τη δουλειά που κάνει και τον επαγγελματισμό του. Είναι πολύ έξυπνος, εργάζεται πολλές ώρες και σε όλα τα ζητήματα πολιτικής που έχουμε συνεργαστεί τα έχει πάει περίφημα», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Όπως πρόσθεσε, η στενή συνεργασία τους τού έχει επιτρέψει να γνωρίσει μια διαφορετική πλευρά του υπουργού Άμυνας. «Έχω δει μια πλευρά του που ίσως τα μέσα ενημέρωσης και τα μέλη της Γερουσίας δεν μπορούν να δουν», ανέφερε, επισημαίνοντας τις ευθύνες που έχει αναλάβει ο Χέγκσεθ σε σημαντικά ζητήματα της κυβερνητικής πολιτικής.

Οι κατηγορίες του Μάσι και ο πόλεμος στο Ιράν

Η δημόσια στήριξη Ρούμπιο ακολουθεί την κατάθεση οκτώ άρθρων παραπομπής από τον Τόμας Μάσι τη Δευτέρα (9/11), με στόχο τη διεξαγωγή ψηφοφορίας εντός της εβδομάδας.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής του Κεντάκι κατηγορεί τον Χέγκσεθ ότι συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν χωρίς την απαιτούμενη έγκριση του Κογκρέσου, παραβιάζοντας τη νομοθεσία περί πολεμικών εξουσιών.

«Με τη συμμετοχή σε εχθροπραξίες στο Ιράν για περισσότερες από 90 ημέρες χωρίς εξουσιοδότηση του Κογκρέσου, ο υπουργός Χέγκσεθ παραβιάζει τον νόμο και πρέπει να λογοδοτήσει», δήλωσε.

Οι κατηγορίες επεκτείνονται και σε άλλες ενέργειες του Πενταγώνου. Ο Μάσι υποστηρίζει ότι ο υπουργός αγνόησε ψηφίσματα του Κογκρέσου για τον τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων, εκφόβισε επικριτές της κυβέρνησης και εμπλέκεται σε παράνομες επιχειρήσεις εναντίον ξένων ηγετών. Πρόκειται για καταγγελίες του βουλευτή και όχι για δικαστικά διαπιστωμένες παραβάσεις.

Ο Χέγκσεθ, πάντως, εμφανίζεται ατάραχος. Ερωτηθείς εάν διαθέτει επαρκή στήριξη από τους Ρεπουμπλικανούς ώστε να απορριφθούν οι κατηγορίες, απάντησε: «Δεν ανησυχούμε γι’ αυτό».

Παράλληλα, ανακοίνωσε συνέντευξη Τύπου για το πρωί της Τρίτης, την πρώτη του από τον περασμένο Μάιο.

Η πίεση στον Τραμπ και οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο

Ο Μάσι, ο οποίος έχασε την επανεκλογή του, είχε επιχειρήσει να κινήσει τη διαδικασία ήδη από τον Σεπτέμβριο. Γνωστός για την κριτική του στον Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και τις πιέσεις για δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, επανέρχεται μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, που χάνουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου από τον Ιανουάριο.

Στόχος του είναι να πιέσει τον Τραμπ να αντικαταστήσει τον Χέγκσεθ πριν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τη δυνατότητα να οργανώσουν εκτενείς κοινοβουλευτικές έρευνες.

«Η προσπάθειά μου είναι μια πολύ πιο ήπια εκδοχή όσων έρχονται. Οι Δημοκρατικοί θα πραγματοποιήσουν ακροάσεις και δίκες», προειδοποίησε, καλώντας τον πρόεδρο να προχωρήσει τώρα σε αντικατάσταση, όσο οι Ρεπουμπλικανοί μπορούν να εγκρίνουν τον διάδοχο στη Γερουσία.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη την υποστήριξη του επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις. Με 218 Ρεπουμπλικανούς και 214 Δημοκρατικούς, η κυβερνητική πλειοψηφία παραμένει οριακή.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, καλείται να προγραμματίσει την εξέταση του ψηφίσματος εντός δύο ημερών, αν και οι βουλευτές μπορούν να το παραπέμψουν σε επιτροπή ή να το θέσουν στο αρχείο.

Ο καθηγητής Δημοσίων Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσινγκτον, Πίτερ Λόουτζ, εκτίμησε στο BBC ότι η πρόταση ενδέχεται να εγκριθεί από τη Βουλή, λόγω της μικρής ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας και της δυσαρέσκειας στο εσωτερικό του κόμματος.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, η καθαίρεση απαιτεί καταδικαστική πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία. Πρόκειται για όριο που οι Δημοκρατικοί δεν θα μπορούν να εξασφαλίσουν χωρίς Ρεπουμπλικανούς, ακόμη και μετά την ανάληψη του ελέγχου του σώματος τον Ιανουάριο.

Η παραπομπή υπουργού αποτελεί, άλλωστε, εξαιρετικά σπάνια διαδικασία στην αμερικανική ιστορία: μόνο δύο μέλη υπουργικού συμβουλίου έχουν παραπεμφθεί από τη Βουλή, χωρίς να καταδικαστούν από τη Γερουσία.

Κατά τον Λόουτζ, πιθανότερη από μια επιτυχημένη διαδικασία καθαίρεσης είναι η απομάκρυνση του Χέγκσεθ με απόφαση του ίδιου του Τραμπ, εάν η αρνητική δημοσιότητα συνεχιστεί.

«Ο Χέγκσεθ δοκιμάζει εδώ και πολύ καιρό τα όρια της ευπρέπειας και της νομιμότητας», υποστήριξε ο καθηγητής, σημειώνοντας ότι η προσέλκυση αρνητικής προσοχής από τον πρόεδρο δεν αποτελεί εγγύηση παραμονής στην κυβέρνηση.

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