Τραμπ για Ιράν: «Θετική δυναμική για το τέλος του πολέμου» – Απίθανα νέα πλήγματα, ειρήνη ζητούν Κατάρ και Σαουδική Αραβία

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Θετική δυναμική στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου με το Ιράν διαπιστώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι η επανάληψη των αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων είναι πλέον εξαιρετικά απίθανη. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «εξαιρετική συνομιλία» με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ αλ Θάνι, με επίκεντρο τις εξελίξεις στο Ιράν.

Όπως ανέφερε, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, καθώς και άλλες χώρες της περιοχής, προτιμούν τη διατήρηση της σημερινής κατάστασης, δηλαδή τη συνέχιση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και της νέας επιχείρησης «Iron Gate», που αφορά τόσο τη θάλασσα όσο και την ξηρά.

Μιλώντας επίσης στο Reuters, ο Τραμπ είχε επισημάνει ότι το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία επιθυμούν διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης, αποφεύγοντας νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

«Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι χώρες της περιοχής συμφωνούν σε μία αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση: «Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτό δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση».

Παρά την αισιοδοξία του, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν «σε πλήρη ετοιμότητα και έτοιμες να δράσουν», εάν υπάρξει μεταβολή των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

«Σε αυτή τη φάση, ωστόσο, κάτι τέτοιο φαίνεται εξαιρετικά απίθανο», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ και η ευρύτερη περιοχή προστατεύονται από τους κινδύνους και τις απειλές που αποδίδει στο Ιράν.

«Βλέπουμε θετική δυναμική προς τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν πως τα αμερικανικά συμφέροντα προστατεύονται ανά πάσα στιγμή.

Εξέφρασε, επίσης, την πεποίθηση ότι με την ολοκλήρωση της στρατιωτικής εμπλοκής οι Αμερικανοί πολίτες και ο υπόλοιπος κόσμος θα είναι ασφαλέστεροι.

Οι διπλωματικές κινήσεις του Κατάρ και τα εμπόδια

Το Κατάρ διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο, μεταφέροντας προτάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με επίκεντρο το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της χώρας επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον για επαφές με την αμερικανική ηγεσία, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει συνομιλίες στην Τεχεράνη.

Ωστόσο, παρά την εντατικοποίηση των επαφών, σημαντικές διαφωνίες εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Κυριακή ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν σημειώσει περιορισμένη πρόοδο, χαρακτηρίζοντας ορισμένες ιρανικές απαιτήσεις «μη ρεαλιστικές και απαράδεκτες».

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εντοπίσει πρόσθετους στόχους στο Ιράν, ακόμη και γέφυρες, σε περίπτωση επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Έτσι, παρά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης που επικαλείται ο Λευκός Οίκος, η Ουάσινγκτον διατηρεί τόσο τη διπλωματική όσο και τη στρατιωτική επιλογή, με τη συνέχιση του αποκλεισμού να αποτελεί βασικό στοιχείο της αμερικανικής στρατηγικής.

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