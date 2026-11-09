Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι έχει «συντονιστεί» με την Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει των συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι

Takeaways by to pontiki AI Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συντονίστηκε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενόψει των συνομιλιών για τη σύγκρουση στην Ουκρανία που θα διεξαχθούν στο Αμπού Ντάμπι.

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται υπό αμερικανική διαμεσολάβηση με στόχο την επανεκκίνηση των διπλωματικών προσπαθειών για την επίλυση της σύγκρουσης που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή το 2022.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και κράτη όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία θα εκπροσωπηθούν στο Αμπού Ντάμπι για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα ασφαλείας τους.

Το Κρεμλίνο διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες θα διεξαχθούν σε αυστηρά τριμερές σχήμα μεταξύ Μόσχας, Κιέβου και Ουάσιγκτον, αποκλείοντας την απευθείας συμμετοχή άλλων πλευρών επί του παρόντος.

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Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει “συντονιστεί” με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενόψει των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας υπό αμερικανική διαμεσολάβηση αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι.

«Η Ούρσουλα και εγώ έχουμε επίσης συντονίσει τις θέσεις μας όσον αφορά τη συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το τριμερές σχήμα να παράξει αποτελέσματα», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι διαπραγματεύσεις, που έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη, και την Τετάρτη, έχουν στόχο να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η οποία ξέσπασε το 2022 με την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή.

Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να έχουν έναν ρόλο στις συνομιλίες αυτές για να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα ευνοούσε τις ρωσικές διεκδικήσεις, εις βάρος των συμφερόντων τους όσον αφορά την ασφάλεια και των συμφερόντων της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκπροσωπηθεί στο Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Η ΕΕ, το ΝΑΤΟ, η Ε3»(Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία) θα είναι παρόντες, στο περιθώριο αυτών των τριμερών συνομιλιών, διευκρίνισε η πηγή αυτή.

Η διπλωματική σύμβουλος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος που επίσης ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Οι Ευρωπαίοι θα εκπροσωπηθούν και η Γαλλία θα είναι στο Αμπού Ντάμπι για να συμμετάσχει στις συζητήσεις αυτές», είχε δηλώσει την Κυριακή ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, ένας εκ των Αμερικανών απεσταλμένων και γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής απευθείας συνομιλιών μεταξύ της Ευρώπης και της Ρωσίας, κυρίως για ευρύτερες διευθετήσεις στο θέμα της ασφάλειας.

Την περασμένη εβδομάδα, είχε δηλώσει ότι η Ουάσιγκτον θα συμβουλευόταν στενά τους Ευρωπαίους κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής.

Σε περίπτωση προόδου στο Αμπού Ντάμπι, οι συζητήσεις θα μπορούσαν, σύμφωνα με τον Αμερικανό απεσταλμένο, να εξελιχθεί προς ένα «ευρύτερο πολυμερές σχήμα με την απευθείας συμμετοχή τους».

Ωστόσο δεν τίθεται καν θέμα απευθείας συμμετοχής, τουλάχιστον επί του παρόντος, δήλωσε λίγο νωρίτερα το Κρεμλίνο.

Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν σε ένα αυστηρά τριμερές σχήμα περιλαμβάνοντας το Κίεβο και την Ουάσιγκτον, προειδοποίησε η Μόσχα, της οποίας η αντιπροσωπεία αναχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας για το Αμπού Ντάμπι.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ, καθ’ οδόν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι η ομάδα του θα είχε «χωριστές συντονιστικές συναντήσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους της».

«Εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών, εκ των οποίων η ομάδα Ε4 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία), καθώς και εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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