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08.11.2026 15:44

Γαλλία: Οι ευρωπαίοι θα λάβουν μέρος στις συνομιλίες του Αμπού Ντάμπι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

08.11.2026 15:44
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Ο γάλλος υπουργός των Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε σήμερα ότι οι ευρωπαίοι θα λάβουν μέρος στις συνομιλίες για την Ουκρανία που θα πραγματοποιηθούν στο Αμπού Ντάμπι την επόμενη εβδομάδα.

«Οι ευρωπαίοι θα εκπροσωπηθούν επαρκώς», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι στις 10-11 Νοεμβρίου θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου και τις μεταπολεμικές συμφωνίες ασφαλείας.

Η ρωσική αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους και διπλωμάτες, συμπεριλαμβανομένου του υφυπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Πρόκειται για τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των εμπολέμων από τον περασμένο Φεβρουάριο.

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