Ισραήλ: Ο Χέρτζογκ επέλεξε τον Γκάντι Άιζενκοτ, αντίπαλο του Νετανιάχου, για τον σχηματισμό κυβέρνησης

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Το Σάββατο, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ επέλεξε τον Γκάντι Άιζενκοτ, τον ισχυρότερο πολιτικό αντίπαλο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να αναλάβει την προσπάθεια σχηματισμού νέας κυβέρνησης, μετά τις εκλογές που οδήγησαν σε πολιτικό αδιέξοδο, καθώς κανένας από τους δύο δεν διαθέτει σαφή προοπτική ανάληψης της εξουσίας.

«Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, κάλεσε τον Γκάντι Άιζενκοτ στην Προεδρική Κατοικία, όπου αύριο, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, στις 17:00, θα του ανατεθεί η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Κατά τη διάρκεια του κύκλου διαβουλεύσεων, πολιτικές παρατάξεις που εκπροσωπούν συνολικά 67 βουλευτές της Κνεσέτ πρότειναν στον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ να αναθέσει στον ηγέτη του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Αντίστοιχα, παρατάξεις που εκπροσωπούν 46 βουλευτές πρότειναν τον πρωθυπουργό και αρχηγό του Λικούντ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ μία παράταξη, με επτά βουλευτές, επέλεξε να μην προτείνει κανέναν υποψήφιο», προστίθεται.

Από τη στιγμή που ο πρόεδρος αναθέσει σε ένα μέλος της Κνεσέτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, εκείνο έχει στη διάθεσή του προθεσμία 28 ημερών προκειμένου να σχηματίσει νέα κυβέρνηση. Εάν χρειαστεί επιπλέον χρόνος, ο πρόεδρος έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τον νόμο, να χορηγήσει παράταση έως και 14 επιπλέον ημερών.

Νωρίτερα,πηγή από το ανώτατο ραβινικό συμβούλιο του κόμματος Shas δήλωσε στο Channel 12 ότι, εάν ο πνευματικός ηγέτης του έτερου υπερορθόδοξου κόμματος, Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά (UTJ), εγκρίνει τον σχηματισμό κυβέρνησης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ, βασικό πολιτικό αντίπαλο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το Shas δεν πρόκειται να επιχειρήσει να εμποδίσει τη συγκρότησή της.

«Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο οι ραβίνοι του Shas να κινηθούν εναντίον των ραβίνων του Ενωμένου Ιουδαϊσμού της Τορά», φέρεται να δήλωσε η ίδια πηγή, προσθέτοντας: «Μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε βαθύ διχασμό στους κόλπους της υπερορθόδοξης κοινότητας».

Το Channel 13 μεταφέρει αντίστοιχη εκτίμηση από ανώνυμο στέλεχος του UTJ, το οποίο δήλωσε: «Εάν οι ραβίνοι εγκρίνουν τους όρους της συμφωνίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, το Shas δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να ακολουθήσει την ίδια γραμμή και να συνταχθεί με αυτή την πρωτοβουλία».

Άιζενκοτ: «Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να σχηματίσω κυβέρνηση»

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος επιλέχθηκε από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ για να σχηματίσει κυβέρνηση, δεσμεύτηκε ότι θα «κάνει τα πάντα» για να ανταποκριθεί στο έργο που του έχει ανατεθεί.

«Ήρθε η ώρα να σχηματιστεί μια εθνική κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης. Θα κάνω τα πάντα για να διασφαλίσω ότι θα ανταποκριθούμε στις περιστάσεις», έγραψε ο Άιζενκοτ στο X.

Νωρίτερα το κόμμα του Άιζενκοτ, το Γιασάρ, κάλεσε τα μέλη του κόμματος Λικούντ του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμμετάσχουν στην επόμενη κυβέρνηση. «Αν το Λικούντ και οι σύμμαχοί του ξαφνικά ενδιαφερθούν για “ενότητα” και για μια ευρεία κυβέρνηση συνασπισμού, είναι ευπρόσδεκτοι να ανακοινώσουν δημόσια τη διάλυση της συμμαχίας τους με τους εξτρεμιστές (…) και την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση με επικεφαλής τον (…) Άιζενκοτ», έγραψε το κόμμα Γιασάρ στο X.

Νετανιάχου για τα αραβικά κόμματα: «Θα οδηγήσουν το Ισραήλ στην καταστροφή»

Ο Νετανιάχου από τη μεριά του κάλεσε νωρίτερα τα κόμματα του λεγόμενου «μπλοκ της αλλαγής» να σχηματίσουν κυβέρνηση εθνικής ενότητας μαζί με τα κόμματα που συμμετείχαν στον προηγούμενο κυβερνητικό συνασπισμό. Παράλληλα, σύμφωνα με το Times of Israel, προειδοποίησε σε δραματικούς τόνους ότι μια κυβέρνηση με τη συμμετοχή αραβικών κομμάτων, τα οποία χαρακτηρίζει «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», θα οδηγήσει τη χώρα στην καταστροφή.

Παρότι ζήτησε τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι σε αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι πολιτικοί του σύμμαχοι από τον προηγούμενο κυβερνητικό συνασπισμό. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα ακροδεξιά κόμματα Θρησκευτικός Σιωνισμός (Religious Zionism) και Οτσμά Γιεχουντίτ (Otzma Yehudit), καθώς και τα υπερορθόδοξα κόμματα, μαζί με το Λικούντ.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν διευκρίνισε ποιος θα πρέπει να ηγηθεί μιας τέτοιας κυβέρνησης.

«Υπάρχει κάποιος που θέλει να επισπεύσει τον σχηματισμό και την ορκωμοσία μιας κυβέρνησης, ήδη από την επόμενη εβδομάδα, με τη συμμετοχή υποστηρικτών της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Νετανιάχου, αφήνοντας προφανώς αιχμές κατά του Άιζενκοτ.

«Θέλει να σχηματίσει κυβέρνηση στο κράτος του Ισραήλ μαζί με εκείνους που θέλουν να το εξαφανίσουν», συνέχισε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στα αραβικά κόμματα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «μια κυβέρνηση που θα εξαρτάται από υποστηρικτές της Χαμάς δεν θα πολεμήσει τη Χαμάς», ούτε θα υπερασπιστεί τους στρατιώτες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) που επιχειρούν στη Γάζα και τον Λίβανο.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου άφησε να διαφανεί ο κίνδυνος εμφυλίου πολέμου στο Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι οι σοβαρές ταραχές που σημειώθηκαν στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες και τις οποίες απέδωσε σε «ισλαμιστές», θα συμβούν και στο Ισραήλ, εάν σχηματιστεί κυβέρνηση με τη στήριξη των αραβικών κομμάτων.

«Με μια τέτοια κυβέρνηση, το Ισραήλ απλώς δεν πρόκειται να επιβιώσει», τόνισε ο Νετανιάχου.

«Ζητώ να σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας, με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων του εθνικού χώρου, αλλά και όλων των σιωνιστικών κομμάτων που θέλουν να υπερασπιστούν την πατρίδα μας, το μοναδικό κράτος του εβραϊκού λαού», σημείωσε και πρόσθεσε: «Μια τέτοια κυβέρνηση θα βάλει οριστικό τέλος στην πυρηνική απειλή του Ιράν, θα διαφυλάξει τον εβραϊκό χαρακτήρα του Ισραήλ και θα ενώσει ξανά τον λαό μας».

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