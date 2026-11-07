ΕΛΑΣ: «Απαράδεκτες μεθοδεύσεις από την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ» – Στο στόχαστρο η παράταξη Κυρίζογλου

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Νέες διαστάσεις λαμβάνει η αντιπαράθεση στο εσωτερικό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), μετά τις καταγγελίες του Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΕΛ.ΑΣ. για τη διαδικασία ψηφοφορίας επί των ψηφισμάτων του συνεδρίου, με αιχμές κατά της κυβερνητικής παράταξης υπό τον πρόεδρο της Ένωσης, Λάζαρο Κυρίζογλου.



Σε ανακοίνωσή του, ο Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΕΛ.ΑΣ. κάνει λόγο για απαράδεκτες μεθοδεύσεις από την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ, υποστηρίζοντας ότι οι εκπρόσωποι της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας αρνήθηκαν να αποδεχθούν την πρόταση για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας, την οποία είχε καταθέσει η παράταξη «Αυτοδιοίκηση Τώρα», με επικεφαλής τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Παράλληλα, διατυπώνονται σοβαρές αιτιάσεις για τον τρόπο καταμέτρησης των ψήφων, καθώς στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι καταγράφηκαν περιστατικά κατά τα οποία σύνεδροι της παράταξης Κυρίζογλου φέρονται να ψήφισαν περισσότερες από μία φορές.

Αναλυτικά:

«Απαράδεκτη μεθόδευση της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ, της κυβερνητικής παράταξης Κυρίζογλου. Προσπάθησαν να κρυφτούν οι γαλάζιοι αυτοδιοικητικοί και αρνήθηκαν την ονομαστική ψηφοφορία που πρότεινε η παράταξη Αυτοδιοίκηση ΤΩΡΑ.

Αφού ο πρωθυπουργός πέρασε και δεν ακούμπησε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ, αφού υπήρξε προσβλητικός με τους Δημάρχους και το θεσμό κουνώντας τους το δάχτυλο ότι πρέπει να μην κάνουν απευθείας αναθέσεις – στις οποίες ο ίδιος και οι υπουργοί του έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ, αφού δεν ικανοποίησε κανένα από τα αιτήματα για την τιμή ενέργειας στους ΟΤΑ, στην τιμή που αγοράζουν και οι βιομήχανοι, ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας.

Η παράταξη της ΝΔ στην ΚΕΔΕ αρνήθηκε την ονομαστική ψηφοφορία που πρότεινε η ενωτική προοδευτική παράταξη Αυτοδιοίκηση ΤΩΡΑ, για τα ψηφίσματα του συνεδρίου, ενώ κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις συνέδρων της παράταξης Κυρίζογλου που διπλοψήφισαν και τριπλοψήφισαν.

Αυτές οι πρακτικές έπρεπε να θεωρούνται αδιανόητες το 2026 κι όμως στο όνομα της κομματικής παρέλασης επαναλαμβάνονται. Η αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση που να ακούει και να συζητά μαζί της τα αιτήματά της. Το μικροκομματικά γαλάζια κολπάκια δημιουργούν αποστροφή ακόμα και σε αυτοδιοικητικούς που βρίσκονται στο χώρο της ΝΔ».

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