Πολιτικό αδιέξοδο στη Νέα Ζηλανδία: Εθνικό Κόμμα και Εργατικοί δεν εξασφαλίζουν πλειοψηφία

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Οι Νεοζηλανδοί είναι απίθανο να έχουν ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα τα επόμενα τρία χρόνια, καθώς τα εκλογικά αποτελέσματα δείχνουν το κυβερνών Εθνικό Κόμμα και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης Εργατικό Κόμμα να βρίσκονται σχεδόν ισόπαλα σε ποσοστά ψήφων και κανένα να μην εξασφαλίζε κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Εκλογικής Επιτροπής έδειξαν ότι και τα δύο κόμματα συγκέντρωναν ποσοστό λίγο κάτω από το 30% των ψήφων, με διαφορά μόλις μερικών εκατοντάδων ψήφων.

Μια εκτίμηση της Εκλογικής Επιτροπής έδειξε ότι ο τρέχων κυβερνητικός συνασπισμός τριών κομμάτων, υπό την ηγεσία του Εθνικού Κόμματος, θα εξασφαλίσει πλειοψηφία δύο εδρών.

Ωστόσο, η τελική καταμέτρηση των ψήφων, η οποία θα περιλαμβάνει και ειδικές κατηγορίες ψήφων, που ιστορικά ευνοούν τα αριστερά κόμματα, δεν αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από τις 27 Νοεμβρίου.

Μέχρι τότε, ο εν ενεργεία κυβερνητικός συνασπισμός, υπό τον πρωθυπουργό Κρίστοφερ Λάξον, θα συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα ως υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Αν ο συνασπισμός υπό το Εθνικό Κόμμα χάσει την πλειοψηφία κατά την επίσημη καταμέτρηση, τότε είτε αυτός είτε ένας συνασπισμός αριστερού προσανατολισμού θα χρειαστεί την υποστήριξη του κεντρώου Κόμματος των Ευκαιριών (TOP), το οποίο φαίνεται πιθανό να εισέλθει στο κοινοβούλιο για πρώτη φορά.

Ο Λάξον δήλωσε μετά τα εκλογικά αποτελέσματα ότι έχει «περιθώριο να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση», παρά τη μικρή διαφορά ψήφων. «Το Εθνικό Κόμμα παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα στο Κοινοβούλιο και έχουμε περιθώριο να σχηματίσουμε την επόμενη κυβέρνηση. Αλλά προς το παρόν, είναι πολύ κοντά για να το αποφασίσουμε», δήλωσε ο Λάξον σε υποστηρικτές του στο Όκλαντ.

Νωρίτερα, μιλώντας σε υποστηρικτές στο Άπερ Χατ, κοντά στο Γουέλινγκτον, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός των Εργατικών, Κρις Χίπκινς, παραδέχτηκε ότι το κόμμα του μπορεί να μην παίξει ρόλο στην επόμενη κυβέρνηση. «Οι Νεοζηλανδοί μίλησαν. Μπορεί να μας πάρει λίγο περισσότερο χρόνο για να καταλάβουμε τι έχουν πει», είπε.

«Το νέο κοινοβούλιο θα απαιτήσει συμβιβασμούς από όλους μας και θα απαιτήσει να συνεργαστούμε και να βρούμε κοινό έδαφος», συνέχισε.

Η προσοχή στρέφεται τώρα στο κεντρώο Κόμμα Ευκαιριών (TOP). Επικεφαλής του κόμματος είναι η Κιούλεϊ Γουόνγκ, πρώην σύμβουλος στη διεθνή εταιρεία ελεγκτών και συμβούλων KPMG και ανερχόμενη προσωπικότητα της πολιτικής σκηνής της Νέας Ζηλανδίας, η οποία έχει δεσμευθεί να συνεργασθεί με το ένα ή το άλλο από τα δύο κόμματα, εφόσον εκλεγεί.

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