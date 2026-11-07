«Στα κάγκελα» ο Νετανιάχου εν όψει της απόφασης Χέρτζογκ: «Μια κυβέρνηση υποστηρικτών της τρομοκρατίας θα διαλύσει το Ισραήλ» (Video)

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Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους συνεχίζει την αντιπαράθεσή του με την αντιπολίτευση ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιτιθέμενος στα αραβικά κόμματα και ζητώντας τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό το Λικούντ.

Ο Νετανιάχου κάλεσε συγκεκριμένα τα κόμματα του εθνικού χώρου και τις υπόλοιπες σιωνιστικές πολιτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν σε ευρεία κυβέρνηση υπό την ηγεσία της παράταξής του. «Υπάρχει μια κυβέρνηση που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση: μια ευρεία εθνική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Λικούντ, με εμένα επικεφαλής, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι δυνάμεις του εθνικού στρατοπέδου και όλα τα σιωνιστικά κόμματα που επιθυμούν να προσχωρήσουν» δήλωσε.

אחדות לאומית 🇮🇱 pic.twitter.com/YuTxqwAdCZ — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 7, 2026

Με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, να έχει προαναγγείλει ότι θα ανακοινώσει αύριο, Κυριακή, την απόφασή του για το σε ποιον πολιτικό αρχηγό θα δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι μια κυβέρνηση που θα εξαρτάται από τη στήριξη αραβικών κομμάτων, τα οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», θα απειλούσε την ασφάλεια και την ενότητα της χώρας.

«Όχι μόνο μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να πολεμήσει τους εχθρούς μας, αλλά θα μας διέλυε εκ των έσω» δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι «διακυβεύεται η ίδια μας η ύπαρξη».

Υπενθυμίζεται ότι 67 από τους 120 βουλευτές της Κνεσέτ έχουν εισηγηθεί την ανάθεση εντολής στον πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, έναντι 46 που υποστήριξαν τον Νετανιάχου. Ωστόσο, οι διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων που αντιτίθενται στον σημερινό πρωθυπουργό, κυρίως για τη συμμετοχή ή τη στήριξη των αραβικών κομμάτων, δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στον σχηματισμό κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Ο Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, ενώ το ενδεχόμενο παρατεταμένης πολιτικής αβεβαιότητας παραμένει ανοιχτό.

Στις νέες δηλώσεις του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέδεσε τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις με τις απειλές που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζει η χώρα από το Ιράν και τους συμμάχους του. «Το ριζοσπαστικό Ισλάμ είναι η πρόκληση που διαλύει σήμερα χώρες στην Ευρώπη. Είναι η πρόκληση που απειλεί και εμάς. Μας απειλεί απ’ έξω, μέσω του Ιράν και των συμμάχων του, και από μέσα, μέσω ισλαμιστικών κομμάτων που υποστηρίζουν την τρομοκρατία» ανέφερε.

Κατηγόρησε τα αραβικά κόμματα ότι επιδιώκουν να υπονομεύσουν τον εβραϊκό χαρακτήρα του κράτους και την ικανότητά του να υπερασπίζεται τον εαυτό του, ενώ υποστήριξε ότι μια κυβέρνηση που θα εξαρτάται από αυτά δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις εξωτερικές απειλές.

Παράλληλα, κατηγόρησε τους ηγέτες της αντιπολίτευσης ότι θέτουν το προσωπικό και κομματικό τους συμφέρον πάνω από το εθνικό, επιδιώκοντας να σχηματίσουν κυβέρνηση μειοψηφίας.

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