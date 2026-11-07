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07.11.2026 19:14

Γαλλία: Εισαγγελική έρευνα για πιθανή εμπλοκή ξένων δυνάμεων στις απειλές για βόμβες σε αεροδρόμια

07.11.2026 19:14
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Πηγή: Pixabay

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Γάλλοι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα για τις απειλές για βόμβες που επηρέασαν δεκάδες πτήσεις στην Ευρώπη, δίνοντας βάρος στο «κατά πόσον θα μπορούσαν να εμπλακούν ξένες δυνάμεις».

Η έρευνα στοχεύει να βρει «τους συντάκτες των email που διέδωσαν αυτές τις ψευδείς πληροφορίες και να προσδιορίσει τυχόν πιθανούς δεσμούς που μπορεί να έχουν με ξένες δυνάμεις», δήλωσε στο AFP το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού.

Αρκετά τέτοια περιστατικά αφορούσαν πτήσεις που διέσχιζαν γαλλικό έδαφος. Η γαλλική κυβέρνηση, από την πλευρά της, τόνισε επίσης ότι διερευνάται η προέλευση των απειλών.

Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας ανακοίνωσε ήδη ότι οι ισχυρισμοί για ψεύτικες βόμβες που στάλθηκαν σε ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης ήταν «πιθανώς» μέρος μιας «συντονισμένης εκστρατείας αναστάτωσης» που συνδέεται με τις απειλές κατά των αεροπορικών εταιρειών.

Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκαν εκρηκτικά σε κανένα από τα περιστατικά και οι υπεύθυνοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Μερικά από τα μηνύματα ήρθαν σε email με την υπογραφή «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους», το οποίο παραπέμπει σε αντιφεμινιστική ομάδα στη Ρωσία. Ο ιδρυτής τη, Βλάντισλαβ Ποζντνιακόφ, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, λέγοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το «κίνημα δεν υπάρχει από το 2021».

Οι ευρωπαϊκές χώρες παρακολουθούν στενά για τυχόν ρωσική παρέμβαση σε οικονομικούς τομείς στην Ευρώπη, ακόμη και στην καθημερινή ζωή, καθώς ο πόλεμος της Μόσχας εναντίον της φιλοδυτικής Ουκρανίας πλησιάζει στην πέμπτη επέτειό του, επισημαίνεται στο δημοσίευμα του AFP.

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