search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.11.2026 21:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2026 19:22

Έξωση στη Θεσσαλονίκη: Έκανε πίσω ο νέος ιδιοκτήτης μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις – Επιστρέφει σπίτι το ηλικιωμένο ζευγάρι

07.11.2026 19:22
plist11

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αίσιο τέλος, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση έξωσης του ηλικιωμένου ζευγαριού στη Θεσσαλονίκη, μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις και το κύμα αλληλεγγύης που εκδηλώθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με το thesspost, υπό την πίεση των αντιδράσεων, ο νέος ιδιοκτήτης ήρθε σε επικοινωνία με την οικογένεια, με στόχο να υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό που θα επιτρέπει στο ηλικιωμένο ζευγάρι να παραμείνει στο σπίτι του μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων στο Εφετείο, τον προσεχή Ιανουάριο.

Αποτελούσε, άλλωστε, βασικό αίτημα της οικογένειας -να μην προχωρήσει η έξωση μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από ημέρες κινητοποιήσεων έξω από το διαμέρισμα, με πολίτες, συλλογικότητες, αλλά και οπαδούς του Ηρακλή, του ΠΑΟΚ και του Άρη να στέκονται στο πλευρό του ζευγαριού, δημιουργώντας μια ανθρώπινη ασπίδα προστασίας.

Μετά την εξέλιξη η οικογένεια του ηλικιωμένου ζευγαριού εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για το κύμα συμπαράστασης των πολιτών, στέλνοντας το μήνυμα, ότι: «Το κενό της Δικαιοσύνης το συμπλήρωσε ο κόσμος».

Διαβάστε επίσης:

Πέλλα: Σύλληψη άντρα για παράνομα καπνικά προϊόντα – Είχε στην κατοχή του 2.390 πακέτα τσιγάρων

Ιεράπετρα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία της Χρυσής

Κύκλωμα εκβιασμών καταστηματαρχών: Στη φυλακή οι 5 κατηγορούμενοι, ηλικίας 17 έως 20 ετών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paraguay proedros (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Παραγουάη: Η Γενική Εισαγγελία διέταξε την φυλάκιση του καθαιρεθέντα προέδρου Πένια

koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου: «Η κυβέρνηση αγχώθηκε με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στις γαλλικές κινητοποιήσεις»

YPEX1906
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για το μακελειό στην Πολωνία: «Βαθιά θλίψη για το τραγικό περιστατικό στην Κρακοβία»

galliaEpeisodia
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επεισόδια στη Γαλλία: Συγκρούσεις με την αστυνομία και δακρυγόνα σε Παρίσι, Μπορντό και Λιόν – 250.000 άνθρωποι στους δρόμους (Video)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ διέταξε έρευνα για «απειλές και εκβιασμούς Ρεπουμπλικάνων από Δημοκρατικούς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noutela-1
CUCINA POVERA

Πανεύκολη μους νουτέλα με 2 υλικά

ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H Αθήνα απαντά στην τουρκική NAVTEX: Οι έρευνες του γαλλικού σκάφους θα προχωρήσουν, το διεθνές δίκαιο είναι σαφές - Δεν δώσαμε άδεια, λέει η Άγκυρα

opados-oaka
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οπαδός του Παναθηναϊκού πήδηξε στην τάφρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Video)

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Χακάν Φιντάν: «Το ζήτημα με τις NAVTEX για το καλώδιο έχει επιλυθεί» - Το σχόλιο της Αθήνας

powerball
ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια - Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.11.2026 21:18
paraguay proedros (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Παραγουάη: Η Γενική Εισαγγελία διέταξε την φυλάκιση του καθαιρεθέντα προέδρου Πένια

koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου: «Η κυβέρνηση αγχώθηκε με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στις γαλλικές κινητοποιήσεις»

YPEX1906
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για το μακελειό στην Πολωνία: «Βαθιά θλίψη για το τραγικό περιστατικό στην Κρακοβία»

1 / 3