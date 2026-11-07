Έξωση στη Θεσσαλονίκη: Έκανε πίσω ο νέος ιδιοκτήτης μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις – Επιστρέφει σπίτι το ηλικιωμένο ζευγάρι

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Αίσιο τέλος, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση έξωσης του ηλικιωμένου ζευγαριού στη Θεσσαλονίκη, μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις και το κύμα αλληλεγγύης που εκδηλώθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με το thesspost, υπό την πίεση των αντιδράσεων, ο νέος ιδιοκτήτης ήρθε σε επικοινωνία με την οικογένεια, με στόχο να υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό που θα επιτρέπει στο ηλικιωμένο ζευγάρι να παραμείνει στο σπίτι του μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων στο Εφετείο, τον προσεχή Ιανουάριο.

Αποτελούσε, άλλωστε, βασικό αίτημα της οικογένειας -να μην προχωρήσει η έξωση μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από ημέρες κινητοποιήσεων έξω από το διαμέρισμα, με πολίτες, συλλογικότητες, αλλά και οπαδούς του Ηρακλή, του ΠΑΟΚ και του Άρη να στέκονται στο πλευρό του ζευγαριού, δημιουργώντας μια ανθρώπινη ασπίδα προστασίας.

Μετά την εξέλιξη η οικογένεια του ηλικιωμένου ζευγαριού εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για το κύμα συμπαράστασης των πολιτών, στέλνοντας το μήνυμα, ότι: «Το κενό της Δικαιοσύνης το συμπλήρωσε ο κόσμος».

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