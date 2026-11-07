«Stop Dirty Data Centres» – Πανευρωπαϊκό κίνημα κατά των ανεξέλεγκτων εταιριών τεχνολογίας: Επεισόδια σε εργοτάξιο της Microsoft στο Άμστερνταμ με 200 συλλήψεις (Video)

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Διαδηλωτές εισέβαλαν σε εργοτάξιο νέου κέντρου δεδομένων της Microsoft στο Άμστερνταμ, στην περιοχή Σλότερντικ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα για διήμερη διαμαρτυρία σε όλη την Ευρώπη.

Η ολλανδική αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε 150-200 άτομα ως ύποπτα για παραβίαση ιδιωτικού χώρου κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ενώ η Microsoft κοινοποίησε ότι γνώριζε για την κινητοποίηση.

«Κατανοούμε ότι οι άνθρωποι έχουν έντονα συναισθήματα για το έργο και σεβόμαστε το δικαίωμά τους να εκφράζουν αυτές τις απόψεις ειρηνικά, ωστόσο, δεν ανεχόμαστε ενέργειες που είναι παράνομες ή που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανθρώπων», ανακοίνωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Δεκάδες ομάδες ανακοίνωσαν ότι θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις «Stop Dirty Data Centres» σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ιρλανδίας, της Πολωνίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ανέφεραν οι διοργανωτές.

Οι ατκιβιστές καταγγέλλουν ότι τα κέντρα δεδομένων είναι επίμαχα λόγω των τεράστιων ποσοτήτων υπολογιστικής ισχύος και νερού που χρησιμοποιούν, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη των εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν το cloud computing και την τεχνητή νοημοσύνη προχωρά ταχύτερα από τη δημόσια διαβούλευση και την περιβαλλοντική εποπτεία.

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