Ζελένκσι: Προαναγγέλλει νέες καρατομήσεις μετά τις αποκαλύψεις για διαφθορά

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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι θα υπάρξουν περισσότερες «αποφάσεις σχετικά με το προσωπικό» στην Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), μετά τις πρόσφατες απολύσεις, που ακολούθησαν ένα σκάνδαλο διαφθοράς, προκαλώντας τη δημόσια οργή.
Στο αποψινό του μήνυμα, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις αποκαλύψεις της αστυνομίας κατά της διαφθοράς, ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ασφάλειας, αλλά και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου καλύπτουν μία εγκληματική οργάνωση «ειλικρινά επαίσχυντες και απαράδεκτες».
«Υπάρχουν ήδη απολύσεις στην Υπηρεσία Ασφάλειας της Ουκρανίας κι εξαιτίας αυτής της εξέλιξης θα υπάρξουν κι άλλες αποφάσεις σχετικά με το προσωπικό», είπε ο ίδιος.
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