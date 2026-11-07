Καλιφόρνια: Δύο αλεξιπτωτιστές σκοτώθηκαν όταν μπλέχτηκαν τα αλεξίπτωτά τους στον αέρα

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Τραγική κατάληξη είχε οργανωμένη εκδήλωση ελεύθερης πτώσης στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όταν δύο αλεξιπτωτιστές έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σύγκρουση στον αέρα, που είχε ως αποτέλεσμα να μπλεχτούν τα αλεξίπτωτά τους και να πέσουν στο έδαφος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή (6/11), στην περιοχή της λίμνης Ελσινόρ (Lake Elsinore), στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Skydive Elsinore.

Σύμφωνα με το Associated Press, τα δύο θύματα ήταν αδειοδοτημένοι και έμπειροι αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι συμμετείχαν σε οργανωμένη δραστηριότητα ελεύθερης πτώσης.

Η μοιραία σύγκρουση λίγο πριν από την προσγείωση

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Skydive Elsinore, η ελεύθερη πτώση και το άνοιγμα των αλεξιπτώτων πραγματοποιήθηκαν κανονικά, χωρίς να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα.

Ωστόσο, ενώ οι δύο αλεξιπτωτιστές προετοιμάζονταν για την προσγείωσή τους, συγκρούστηκαν στον αέρα, σε ύψος περίπου 150 ποδιών (46 μέτρων) από το έδαφος.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να μπλεχτούν μεταξύ τους τα αλεξίπτωτά τους, με συνέπεια οι δύο άνδρες να χάσουν τον έλεγχο και να καταλήξουν στο έδαφος.

«Η σύγκρουση προκάλεσε την εμπλοκή των αλεξιπτώτων τους και οι δύο υπέστησαν κρίσιμους τραυματισμούς όταν έφτασαν στο έδαφος», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας Ρίβερσαϊντ, οι δύο αλεξιπτωτιστές υπέστησαν σοβαρότατους τραυματισμούς από την πτώση.

Διακομίστηκαν σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψαν στα τραύματά τους.

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