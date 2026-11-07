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07.11.2026 16:46

Τσίπρας: «Οι πλειστηριασμοί μόνο το 2025 ήταν 5 φορές περισσότεροι από ό,τι όλη τη πενταετία ‘15-‘19»

07.11.2026 16:46
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Νέα πολιτική παρέμβαση με αιχμές κατά της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου πραγματοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ. σχολιάζει το άρθρο 23, τις αντιδράσεις που προκάλεσε, τους πλειστηριασμούς καθώς και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στα funds.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει πως, ακόμη και μετά την αιφνιδιαστική απόσυρσή του άρθρου, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν καταλήξει σε κοινή γραμμή ως προς το εάν επρόκειτο για μια θετική ή αρνητική νομοθετική παρέμβαση, τονίζοντας πως όσοι υποστηρίζουν ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση δεν εξηγούν για ποιον λόγο τελικά αποσύρθηκε, ενώ όσοι το θεωρούν προβληματικό δεν δίνουν πειστικές απαντήσεις για το πώς συμπεριλήφθηκε εξαρχής στο νομοσχέδιο.

«Η εβδομάδα που μας πέρασε είχε ένα άρθρο 23 για το οποίο οι βουλευτές της ΝΔ δεν έχουν αποφασίσει ακόμα αν ήταν καλό ή κακό. Βέβαια, όσοι θεωρούν ότι ήταν καλό δεν μας λένε γιατί αποσύρθηκε, ενώ όσοι πιστεύουν πως ήταν κακό, δεν έχουν κάποια πειστική εξήγηση για το πώς βρέθηκε εκεί εξαρχής» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Και όλα αυτά ενώ οι πλειστηριασμοί μόνο το 2025 ήταν 5 φορές περισσότεροι από ό,τι όλη τη πενταετία ‘15-‘19, ενώ φέτος αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο. Με μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται μόνο να μην ενοχλεί τα καρτέλ της ακρίβειας και να διευκολύνει με κάθε μέσο τα funds, ίσως ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εισήγαγε το άρθρο 23 στη Βουλή, να έπρεπε να αλλάξει τίτλο. Να μετονομαστεί σε υπουργός ακρίβειας και πλειστηριασμών. Του ταιριάζει περισσότερο», προσθέτει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Αν όμως θέλετε να μάθετε πώς ακριβώς γίνεται αυτό το κόλπο και ποιοι κερδίζουν από τη συμφορά των απλών ανθρώπων, δεν έχετε παρά να δείτε την ταινία της εβδομάδας. Για αυτή τη βδομάδα, λοιπόν, σας προτείνω το Μεγάλο Σορτάρισμα του Adam Black με τον Στιβ Κάρελ. Και θυμηθείτε, οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματική. Άλλωστε στην Ελλάδα αγαπάμε το μπάσκετ κι όχι το μπέιζμπολ. Καλή σας θέαση», καταλήγει σκωπτικά.

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