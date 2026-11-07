Τσουκαλάς για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Αναμενόμενοι οι λεονταρισμοί της Τουρκίας

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Για την έναρξη των ερευνητικών διαδικασιών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και την αντίδραση της Τουρκίας τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ .

«Ήταν αναμενόμενο να έχουμε αυτούς τους λεονταρισμούς της Τουρκίας. Έχουμε την εκκίνηση της διαδικασίας υλοποίησης τους καλωδίου, είναι ένα σημαντικό βήμα καθώς αφορά ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με μεγάλη ενεργειακή και γεωπολιτική αξία για την Ελλάδα και την Κύπρο. Το διεθνές δίκαιο προφανώς είναι με το μέρος μας», ανέφερε επισημαίοντας παράλληλα την αναβάθμιση της τουρκικής προκλητικότητας το τελευταίο διάστημα.

«Η χώρα μας πρέπει να συνεχίσει απρόσκοπτη. Το έργο αφορά όλη την Ευρώπη -κάτι που έχει πολλάκις τονίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση πρέπει να μείνει προσηλωμένη στον στόχο και εμείς εδώ είμαστε να υποστηρίξουμε οτιδήποτε είναι θετικό για τη χώρα και με αρραγές μέτωπο να προχωρήσουμε στην άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η διεθνής νομιμότητα και η ασφάλεια πάνε μαζί. Ασφάλεια με υποχωρήσεις δεν υπάρχει», τόνισε.

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