Χακάν Φιντάν: «Το ζήτημα με τις NAVTEX για το καλώδιο έχει επιλυθεί»

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Το ζήτημα με τις NAVTEX για τις εργασίες του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης επιλύθηκε, δήλωσε στην «Καθημερινή», ο τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν.

«Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» απάντησε χαρακτηριστικά, κάνοντας ένα βήμα αποκλιμάκωσης της διπλωματικής έντασης που προκάλεσε η τουρκική αντι-NAVTEX, αλλά και οι ανακοινώσεις που ακολούθησαν.

Τη Δευτέρα αποπλέει το Αbeille Marengo

Οι καθησυχαστικές δηλώσεις Φιντάν έρχονται λίγες ώρες μετά τις έντονες διπλωματικές διεργασίες και αφού έγινε γνωστό πως το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» προετοιμάζεται για να αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου, πιθανότατα τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, με στόχο την επανέναρξη των εργασιών για το υποθαλάσσιο καλώδιο GSI, που θα συνδέσει ηλεκτρικά την Ελλάδα με την Κύπρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ερευνητικό σκάφος έχει ναυλωθεί από τη γαλλική εταιρία Nexans με στόχο τη συνεχή εξάμηνη έρευνα στην περιοχή από την Κάρπαθο μέχρι την Κύπρο, δηλαδή σε περιοχή που οριοθετείται πλήρως από τις σχεδόν ταυτόχρονες Navtex που εξέδωσαν χθες Αθήνα και Λευκωσία.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή μπορεί να καθυστερήσει τον σχεδιασμό ή να επιβραδύνει τις έρευνες.

Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις τουρκικές αντιδράσεις

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, ελληνικές διπλωματικές πηγές απάντησαν σε αυστηρό τόνο στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία η Άγκυρα αμφισβήτησε τη νομιμότητα των NAVTEX που εξέδωσαν Ελλάδα και Κύπρος για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου VB Abeille Marengo.

«Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας».

Παράλληλα επανέλαβαν με νόημα πως «το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικών ερμηνειών».

«Παράνομη η έρευνα στην υφαλοκρηπίδα μας, δεν δώσαμε άδεια» λέει η Άγκυρα

Νωρίτερα η Άγκυρα αντέδρασε στις κινήσεις Αθήνας και Λευκωσίας και επανέφερε τις πάγιες διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Μετά την έκδοση της ελληνικής NAVTEX για τις ερευνητικές εργασίες του Great Sea Interconnector (GSI), η Τουρκία έσπευσε να εκδώσει αντι-NAVTEX, επιχειρώντας να αμφισβητήσει την αρμοδιότητα της ελληνικής πλευράς για την αναγγελία των εργασιών και επαναφέροντας τις γνωστές μονομερείς αξιώσεις της στην περιοχή.

Η τουρκική αντίδραση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αδειοδοτική διαδικασία για τις έρευνες του GSI και το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις εργασίες του για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου.

Μάλιστα, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε και ανακοίνωση:

«Διαπιστώνεται ότι σκάφος που φέρει τη γαλλική σημαία προτίθεται να διεξαγάγει παράνομη δραστηριότητα θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας -με σκοπό την πόντιση καλωδίων χωρίς άδεια- εντός της υφαλοκρηπίδας μας, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Εθνη στις 18 Μαρτίου 2020.

Οι μη εξουσιοδοτημένες ναυτικές προειδοποιήσεις (NAVTEX), οι οποίες εκδόθηκαν για τον σκοπό αυτό από την Ελλάδα και την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση, έχουν ακυρωθεί από τη χώρα μας.

Επιπλέον, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη λήψη της απαραίτητης συγκατάθεσης από τη χώρα μας —όπως απαιτείται βάσει των καθιερωμένων διατάξεων του διεθνούς δικαίου της θάλασσας για οποιαδήποτε δραστηριότητα σχεδιάζεται εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας μας

Παραμένουμε απολύτως αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα οποία απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε μια προσέγγιση στην περιοχή που βασίζεται στη συνεργασία, τον διάλογο και τον συντονισμό»

Η ελληνική πλευρά, μέσω του σταθμού Ηρακλείου, εξέδωσε τη NAVTEX 1411/26, δίνοντας το πράσινο φως για τις εργασίες και προσδιορίζοντας τη θαλάσσια περιοχή στην οποία θα κινηθεί το γαλλικό πλοίο, κατά τη διαδρομή από την Κρήτη προς την Κύπρο.

Η NAVTEX καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή πόντισης του καλωδίου μέχρι και την κυπριακή ΑΟΖ, ενώ το κύριο τμήμα των ερευνών που απομένει αφορά την περιοχή ανατολικά της Κάσου, μέχρι τα όρια της κυπριακής ΑΟΖ.

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο, το οποίο βρισκόταν τις προηγούμενες ημέρες ελλιμενισμένο στο Ηράκλειο Κρήτης, αναμένεται να αναλάβει τις προβλεπόμενες εργασίες, οι οποίες αποτελούν απαραίτητο βήμα για την προώθηση του έργου που θα συνδέσει ηλεκτρικά την Ελλάδα και την Κύπρο, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αδειοδότηση από το υπουργείο Εξωτερικών και η έκδοση της NAVTEX

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI).

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η διαδικασία κινήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της εταιρείας GSI, η οποία είναι η κυρία του έργου.

Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εξέδωσε στις 6 Νοεμβρίου 2026 τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου.

Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX), η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, εκδόθηκε αμέσως.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής την περασμένη Τρίτη, είχε αναφερθεί σε ένα χρονικό παράθυρο 5 έως 15 ημερών για την έκδοση της NAVTEX, προκειμένου να μπορέσει το Abeille Marengo να ξεκινήσει τις εργασίες του στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελλόριζου.

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