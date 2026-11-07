Μεγάλη διεθνής απάτη με φόντο και την Ελλάδα: Έκλεψαν 130 εκατ. υποδυόμενοι τους CEO με τη βοήθεια της AI

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τέλος σε μια σύντομη, αλλά πολύ επικερδή καριέρα, μπήκε για τρεις απατεώνες που συνελήφθησαν σε Ισπανία και Βρετανία και κινδυνεύουν με πολυετή φυλάκιση.

Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, οι Τζέικομπ Σόαλ, Σάρον Χαζάν και Γκάι Σίτριτ, συνελήφθησαν επειδή φέρονται να χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αλλοιώσουν και να αναπαράγουν τις φωνές και τις εικόνες στελεχών επιχειρήσεων και δικηγόρων.

Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερναν να πείσουν υπαλλήλους διαφόρων εταιρειών να μεταφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που έλεγχαν οι ίδιοι.

Οι Σόαλ και Χαζάν συνελήφθησαν στην Ισπανία το περασμένο καλοκαίρι, ενώ ο Σίτριτ συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο. Η φερόμενη απάτη εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από το 2024 έως το 2026.

Πώς εξαπατούσαν τα θύματά τους

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι κατηγορούμενοι φέρονται να παρουσιάζονταν ως υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών και επικοινωνούσαν με εργαζομένους, ενημερώνοντάς τους ότι χρειάζονταν τη βοήθειά τους για την ολοκλήρωση εμπιστευτικών οικονομικών συναλλαγών. Στη συνέχεια, τους ζητούσαν να επικοινωνήσουν με δικηγόρους μεγάλων διεθνών δικηγορικών γραφείων.

Ακολούθως, οι ίδιοι υποδύονταν τους συγκεκριμένους δικηγόρους, χρησιμοποιώντας και πάλι τεχνητά δημιουργημένες φωνές και εικόνες και έδιναν εντολές στους υπαλλήλους να μεταφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, οι τρεις άνδρες φέρονται να απέσπασαν συνολικά περισσότερα από 129 εκατομμύρια δολάρια από επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται ένα νοσοκομειακό δίκτυο με έδρα το Μιζούρι, από το οποίο φέρονται να απέσπασαν σχεδόν 5 εκατομμύρια δολάρια, μια τράπεζα στο Ρόουντ Άιλαντ, με λεία περίπου 2,7 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και ένα νοσοκομειακό δίκτυο στην Καλιφόρνια, από το οποίο απέσπασαν περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια.

Τραπεζικοί λογαριασμοί και στην Ελλάδα

Τα χρήματα μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σιγκαπούρη, η Αυστρία, η Σλοβακία και η Κίνα.

Μετά την ολοκλήρωση των μεταφορών, οι δράστες φέρονται να μετέτρεπαν τα χρήματα σε κρυπτονομίσματα, προκειμένου να αποκρύψουν την προέλευση, την ιδιοκτησία και τον έλεγχό τους.

Στη συνέχεια, διαμοίραζαν τα παράνομα έσοδα μεταξύ τους και με άλλους συνεργούς τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σε δήλωσή του, ο Αμερικανός εισαγγελέας Τζέιμι ΜακΝτόναλντ υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαθέτει τεράστιες δυνατότητες, ωστόσο το κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιχειρούν να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία για εγκληματικούς σκοπούς.

Από την πλευρά του, ο Τζέιμς Σ. Μπάρνακλ Τζούνιορ, αναπληρωτής διευθυντής του FBI, δήλωσε ότι η υπόθεση αποδεικνύει πώς οι προηγμένες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση απατών μεγάλης κλίμακας.

Διαβάστε επίσης:

Δήμαρχος Κιέβου: Νέα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε γέφυρα και σε ενεργειακές υποδομές της πρωτεύουσας

Γουατεμάλα: Τρεις αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση κατά βουλευτή της αντιπολίτευσης

«Καλούμε σε μαζική ανυπακοή»: Νέες διαδηλώσεις για 4ο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο «εναντίον της ακρίβειας και υπέρ της νεολαίας»