Δήμαρχος Κιέβου: Νέα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε γέφυρα και σε ενεργειακές υποδομές της πρωτεύουσας

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Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε σημαντική οδική γέφυρα και σε ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο και την περιφέρειά του, διαταράσσοντας τον εφοδιασμό της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

«Η κατάσταση με τον ενεργειακό εφοδιασμό της πρωτεύουσας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτή επηρεάζει τη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και υδροδότησης της πόλης», δήλωσε ο Κλίτσκο σε ανάρτηση στο Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αναφέρει μερικές ώρες νωρίτερα, στο βραδινό διάγγελμά του, πως υπήρχαν πληροφορίες ότι ο στρατός της Ρωσίας ετοιμαζόταν να πλήξει ενεργειακούς στόχους, γέφυρες και άλλες υποδομές.

Συνολικά, τα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου ενός 14χρονου, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η Βόρεια γέφυρα, από τις βασικές στον ποταμό Δνείπερο, χτυπήθηκε, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Το σημείο είχε ήδη χτυπηθεί τον Οκτώβριο, με τις αρχές να τοποθετούν δίχτυα κατά μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) για να την προστατεύσουν, κάτι που έγινε για πρώτη φορά στην πρωτεύουσα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Ο Κλίτσκο είχε αναφέρει νωρίτερα, στη διάρκεια της νύχτας, επιθέσεις με πυραύλους με στόχο κυρίως ενεργειακές υποδομές στα προάστια του Κιέβου.

Στην ίδια την πρωτεύουσα, ζημιές υπέστη κτίριο στο οποίο στεγάζεται νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

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