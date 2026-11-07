PosoKanei: Όταν το «5+1 δώρο» κοστίζει 105% ακριβότερα ανά λίτρο – Τι αποκαλύπτουν τρεις συγκρίσεις τιμών σε αναψυκτικά, καφέ και ζυμαρικά

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«Η χαμηλότερη τιμή στο ράφι δεν σημαίνει πάντα και την οικονομικότερη αγορά, τονίζει η Δέσποινα Τσαγγάρη, διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ).

Τα συγκεκριμένα παραδείγματα δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να συγκρίνουμε όχι μόνο την τιμή της συσκευασίας, αλλά και την τιμή ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο.

Μια προσφορά, ένα δώρο ή μια μεγαλύτερη συσκευασία μπορεί τελικά να κοστίζει περισσότερο για την ίδια ποσότητα προϊόντος.

Με το PosoKanei δίνουμε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να κάνουν αυτές τις συγκρίσεις εύκολα, να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών και να εντοπίζουν τις επιλογές που πραγματικά τους συμφέρουν.

Στόχος μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που όλοι ψωνίζουμε: να μη μας καθοδηγεί μόνο η προσφορά που βλέπουμε, αλλά η πραγματική αξία αυτού που αγοράζουμε.

Γιατί η διαφάνεια αποκτά αξία όταν μετατρέπεται σε καλύτερες αποφάσεις και πραγματική εξοικονόμηση για το νοικοκυριό».

Αυτό που συμφέρει σήμερα, μπορεί να μη συμφέρει αύριο

Σημειώνεται ότι, ακόμη μία δυνατότητα της πλατφόρμας PosoKanei είναι η παρακολούθηση του ιστορικού των τιμών σε βάθος δύο μηνών, η οποία επιτρέπει να αποτυπωθούν οι μεταβολές που καταγράφονται στην αγορά.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των ζυμαρικών. Η πολυσυσκευασία, η οποία την 1η Νοεμβρίου κόστιζε 3,07 ευρώ, στις 18 Σεπτεμβρίου είχε τιμή 2,72 ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 35 λεπτών ή περίπου 12,9% μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα.

Η μεταβολή αυτή μπορεί να επηρεάσει τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών συσκευασιών και να διαφοροποιήσει το ποια αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή, ανάλογα με τις τιμές που διαμορφώνονται κάθε φορά στην αγορά.

Το ιστορικό των τιμών αναδεικνύει ότι η οικονομικότερη επιλογή δεν είναι σταθερή, αλλά μπορεί να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.

Οι ανατιμήσεις, οι μειώσεις τιμών και οι εναλλαγές των προσφορών μεταβάλλουν διαρκώς τις ισορροπίες, καθιστώντας τη σύγκριση όχι μια στατική διαδικασία, αλλά μια εικόνα που διαμορφώνεται εκ νέου ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης και το ιστορικό των τιμών

Μέσα από το PosoKanei.gov.gr, την ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης των τιμών των προϊόντων ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο, καθώς και παρακολούθησης της εξέλιξής τους κατά τους τελευταίους δύο μήνες.

Με αυτόν τον τρόπο, η σύγκριση δεν περιορίζεται μόνο στην τελική τιμή ενός προϊόντος, αλλά επεκτείνεται σε δύο βασικές παραμέτρους: ποιο προϊόν είναι οικονομικότερο για την ίδια ποσότητα και πώς έχει διαμορφωθεί η τιμή του το τελευταίο διάστημα.

Η διαφορά στην τιμή μπορεί σε ένα μεμονωμένο προϊόν να είναι μικρή, ακόμη και λίγα λεπτά. Όταν, όμως, η σύγκριση αφορά το σύνολο των αγορών ενός νοικοκυριού, οι επιμέρους διαφορές αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα και μπορούν να επηρεάσουν το συνολικό κόστος του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Η τελική τιμή της συσκευασίας, το ποσοστό της έκπτωσης ή η ένδειξη «δώρο» δεν αποτυπώνουν πάντοτε το πραγματικό οικονομικό όφελος.

Η τιμή ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο, σε συνδυασμό με την πορεία της τιμής ενός προϊόντος, προσφέρει μια πληρέστερη εικόνα της αγοράς. Άλλωστε, μια προσφορά μπορεί να είναι πραγματική, χωρίς να αποτελεί απαραίτητα και την οικονομικότερη επιλογή.

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