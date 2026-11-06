Οπαδός του Παναθηναϊκού πήδηξε στην τάφρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Video)

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Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το Conference League κάνει τον γύρο των social media, προκαλώντας εντύπωση.

Στο σχετικό βίντεο καταγράφεται ένας φίλος του «τριφυλλιού», ο οποίος βρίσκεται στην κεντρική κερκίδα του ΟΑΚΑ και ξαφνικά πηδά πάνω από το προστατευτικό κάγκελο, καταλήγοντας στην τάφρο ανάμεσα στις κερκίδες και τον αγωνιστικό χώρο.

Όπως μεταδίδουν ξένα Μέσα, στην τάφρο είχε καταλήξει προηγουμένως μια μπάλα και ο οπαδός αποφάσισε να κατέβει για να την ανακτήσει.

Η κίνησή του, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό βίντεο, δείχνει να είναι συνειδητή, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο να πήδηξε στο κενό με σκοπό να πάρει την μπάλα.

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