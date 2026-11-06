Στην ΚΑΕ Άρης για 49 χρόνια το Αλεξάνδρειο

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Την παραχώρηση του Αλεξάνδρειου στην ΚΑΕ Άρης για τα επόμενα 49 χρόνια ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σε σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, περιλαμβάνεται σχετικό άρθρο, με το οποίο η κίτρινη ΠΑΕ αποκτάει δικαίωμα χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Αλεξανδρείου με όρους αντίστοιχους εκίνων που εφαρμόστηκαν στις περιπτώσεις του ΟΑΚΑ, του ΣΕΦ και του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων.

Η ΚΑΕ Άρης υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια, ενώ η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους στάθμευσης.

Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων από τις Εθνικές ομάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Αθλητισμού:

Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «Ένταξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Σύσταση οργανικών θέσεων Κληρικών Ομογένειας – Εκκλησιαστική εκπαίδευση – Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Επαγγελματική εκπαίδευση – Ανώτατη εκπαίδευση – Αθλητικά σωματεία – Επαγγελματικός, εργασιακός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», το οποίο θα βρίσκεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 19 Νοεμβρίου 2026 (https://opengov.gr/minedu/deliberations/entaxi-tis-anotatis-scholis-paidagogikis-kai-technologikis-ekpaideysis-sto-ethniko-kai/).

Εκ των σημαντικότερων άρθρων αφορά στην παραχώρηση, για 49 χρόνια, στην ΚΑΕ Άρης, της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του «Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μέλαθρου Θεσσαλονίκης», το οποίο ανήκει στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης (ΕΑΚΘ), με όρους αντίστοιχους εκείνων που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις περιπτώσεις του ΟΑΚΑ (ΚΑΕ Παναθηναϊκός), του ΣΕΦ (ΚΑΕ Ολυμπιακός) και του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων (ΚΑΕ ΑΕΚ).

Η ΚΑΕ Άρης υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 1,5 εκατ.€ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια και θα αποδίδει ετησίως στα ΕΑΚΘ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων, που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις.

Η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους στάθμευσης και, φυσικά, διατηρείται η δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων από τις Εθνικές ομάδες καλαθοσφαίρισης.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται και άλλες σπουδαίες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αθλητισμού, όπως η δημιουργία ειδικής κεντρικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (ψηφιακή πλατφόρμα) για τη διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και τον ανασχεδιασμό των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, η σύσταση της Επιτροπής Συντονισμού Ασφαλείας Αγώνων Ποδοσφαίρου, που απορρέει από την εφαρμογή της Σύμβασης Saint-Denis του Συμβουλίου της Ευρώπης, η μετάπτωση των δεδομένων της ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων των ΟΤΑ «ΠΕΛΟΠΑΣ», στην ψηφιακή πλατφόρμα «e-ΚΟΥΡΟΣ», η δυνατότητα των ομάδων να αγωνίζονται στην Α2 μπάσκετ Ανδρών και στην Α1 μπάσκετ Γυναικών είτε με τη μορφή του αθλητικού σωματείου (Τμήμα Ερασιτεχνών Καλαθοσφαιριστών), όπως τώρα, είτε ως Τμήμα Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών (ΤΑΚ), είτε ως Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΑΕ)».

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