Κριστιάνο Ρονάλντο: Από το φτωχόσπιτο της Μαδέιρα στην κατάκτηση της δόξας – Η μυθική ζωή του CR7, οι γυναίκες, τα 5 παιδιά και το αντίο στην Πορτογαλία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Από ένα μικρό σπίτι στο νησί της Μαδέιρα, όπου τα χρήματα δεν περίσσευαν ούτε για τις καθημερινές ανάγκες, μέχρι τις σουίτες των ακριβότερων ξενοδοχείων, τις πολυτελείς επαύλεις, τα ιδιωτικά αεροσκάφη και μια προσωπική περιουσία που εκτιμάται ότι ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, η ζωή του Κριστιάνο Ρονάλντο μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο, από εκείνα που ακόμη και ο πιο ευφάνταστος σεναριογράφος θα δυσκολευόταν να επινοήσει.

Στα 41 του χρόνια, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρίσκεται μπροστά στο τέλος ενός ιστορικού κεφαλαίου της καριέρας του, με την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας να σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας εποχής που άρχισε το μακρινό 2003. Πίσω από τα εκατοντάδες γκολ, τις πέντε Χρυσές Μπάλες, τα τρόπαια και τις αμύθητες απολαβές, κρύβεται η ιστορία ενός παιδιού που μεγάλωσε με στερήσεις, έχασε νωρίς τον πατέρα του, βίωσε προσωπικές τραγωδίες και κατάφερε να μετατρέψει το όνομά του σε μία από τις ισχυρότερες εμπορικές φίρμες στον κόσμο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ντος Σάντος Αβέιρο γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1985 στο Φουντσάλ, την πρωτεύουσα της Μαδέιρα. Ήταν το μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά του Ζοζέ Ντίνις Αβέιρο και της Μαρία Ντολόρες ντος Σάντος.

Ο πατέρας του εργαζόταν ως φροντιστής εξοπλισμού σε τοπική ποδοσφαιρική ομάδα, ενώ η μητέρα του έκανε διάφορες δουλειές, μεταξύ των οποίων μαγείρισσα και καθαρίστρια, προσπαθώντας να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την οικογένεια. Μαζί με τον αδελφό του Ούγκο και τις δύο αδελφές του, Έλμα και Κάτια, ο μικρός Κριστιάνο μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η οικονομική ανασφάλεια αποτελούσε καθημερινότητα.

Ο πατέρας του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με το αλκοόλ, γεγονός που σημάδεψε τα παιδικά του χρόνια. Το ποδόσφαιρο αποτέλεσε από πολύ νωρίς το καταφύγιό του. Έπαιζε ασταμάτητα στις γειτονιές της Μαδέιρα, πολλές φορές παραμελώντας το σχολείο, και ονειρευόταν να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Το όνομα Ρονάλντο, μάλιστα, το οφείλει στον Ρόναλντ Ρίγκαν, τον οποίο θαύμαζε ο πατέρας του από την εποχή που ήταν ηθοποιός.

Από τη Μαδέιρα στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στην Αντορίνια και στη συνέχεια στη Νασιονάλ της Μαδέιρα. Το 1997, σε ηλικία μόλις 12 ετών, πήρε τη μεγάλη απόφαση να εγκαταλείψει το πατρικό του σπίτι και να μετακομίσει στη Λισαβόνα, προκειμένου να ενταχθεί στις ακαδημίες της Σπόρτινγκ. Η νοσταλγία για την οικογένειά του, η διαφορετική προφορά του και οι δυσκολίες προσαρμογής δεν στάθηκαν ικανές να ανακόψουν την πορεία του. Το 2002 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα της Σπόρτινγκ και έναν χρόνο αργότερα θα άνοιγε η πόρτα που θα άλλαζε οριστικά τη ζωή του.

Το καλοκαίρι του 2003, σε έναν φιλικό αγώνα απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο 18χρονος Πορτογάλος εντυπωσίασε με την ταχύτητα, την τεχνική και την αυτοπεποίθησή του. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον διέκρινε αμέσως το τεράστιο ταλέντο του και η αγγλική ομάδα δαπάνησε περίπου 12,24 εκατομμύρια λίρες για την απόκτησή του. Στο Ολντ Τράφορντ ο Ρονάλντο φόρεσε τη φανέλα με το νούμερο 7, την οποία είχαν προηγουμένως τιμήσει ο Τζορτζ Μπεστ, ο Έρικ Καντονά και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτός ο αριθμός θα μετατρεπόταν σε παγκόσμιο εμπορικό σήμα.

Υπό την καθοδήγηση του Φέργκιουσον, ο νεαρός με τις εντυπωσιακές ντρίμπλες εξελίχθηκε σε έναν ασταμάτητο σκόρερ. Κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Αγγλίας, το Champions League του 2008 και σειρά άλλων τίτλων, ενώ την ίδια χρονιά κατέκτησε την πρώτη του Χρυσή Μπάλα. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν του πρόσφερε μόνο την ευκαιρία να γίνει διάσημος. Του έδωσε το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμόρφωσε τη νοοτροπία του πρωταθλητή, με εξαντλητική προπόνηση, αυστηρή διατροφή και μια σχεδόν εμμονική προσήλωση στη σωματική του κατάσταση.

Η μεταγραφή στη Ρεάλ και η σύγκριση με τον Μέσι

Το 2009 ήρθε η μεταγραφή που συγκλόνισε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέβαλε περίπου 94 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει, πραγματοποιώντας τότε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία. Η παρουσίασή του στο Σαντιάγο Μπερναμπέου θύμιζε περισσότερο συναυλία παγκόσμιου αστέρα παρά υποδοχή ποδοσφαιριστή. Στα εννέα χρόνια που ακολούθησαν, ο Ρονάλντο κατέγραψε αριθμούς που έμοιαζαν εξωπραγματικοί. Σκόραρε 450 φορές σε 438 επίσημους αγώνες, έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Ρεάλ και κατέκτησε τέσσερα Champions League, δύο πρωταθλήματα Ισπανίας και δεκάδες ατομικές διακρίσεις.

Ήταν η εποχή που η αντιπαλότητά του με τον Λιονέλ Μέσι χώριζε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη στα δύο. Ρονάλντο ή Μέσι; Ρεάλ ή Μπαρτσελόνα; Για περισσότερο από μία δεκαετία, κάθε γκολ, κάθε τίτλος και κάθε Χρυσή Μπάλα γίνονταν αντικείμενο παγκόσμιας συζήτησης. Ο Πορτογάλος ολοκλήρωσε αυτή την περίοδο με πέντε Χρυσές Μπάλες, το 2008, το 2013, το 2014, το 2016 και το 2017, και με το όνομά του οριστικά γραμμένο στην ιστορία του αθλήματος.

Το 2018 εγκατέλειψε τη Μαδρίτη για τη Γιουβέντους, σε μια μεταγραφή που άγγιξε τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ιταλία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και συνέχισε να σκοράρει με εντυπωσιακή συχνότητα. Το 2021 επέστρεψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προκαλώντας ενθουσιασμό στους οπαδούς της, αλλά η δεύτερη θητεία του εξελίχθηκε σε απογοήτευση. Οι σχέσεις του με τον Έρικ τεν Χαγκ επιδεινώθηκαν και τον Νοέμβριο του 2022, έπειτα από μια εκρηκτική τηλεοπτική συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν, οι δύο πλευρές χώρισαν τους δρόμους τους.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Ρονάλντο έκανε την επιλογή που άλλαξε τα οικονομικά δεδομένα του ποδοσφαίρου. Υπέγραψε στην Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, εξασφαλίζοντας ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ιστορία του επαγγελματικού αθλητισμού. Οι ετήσιες απολαβές του, μαζί με τις εμπορικές συμφωνίες που συνδέονται με την παρουσία του στη χώρα, έχουν εκτιμηθεί σε περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια. Η μετακίνησή του αποτέλεσε την αφετηρία μιας ευρύτερης προσπάθειας της Σαουδικής Αραβίας να προσελκύσει κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, αν υπάρχει μία φανέλα με την οποία ο Ρονάλντο συνδέθηκε συναισθηματικά περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, αυτή είναι της εθνικής Πορτογαλίας. Το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε στις 20 Αυγούστου 2003 απέναντι στο Καζακστάν. Έναν χρόνο αργότερα, στο Euro 2004, βρέθηκε στον τελικό απέναντι στην Ελλάδα, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από την ομάδα του Ότο Ρεχάγκελ. Η εικόνα του νεαρού Ρονάλντο να κλαίει μετά το τελευταίο σφύριγμα έμεινε χαραγμένη στην ποδοσφαιρική μνήμη.

Δώδεκα χρόνια αργότερα, στις 10 Ιουλίου 2016, ήρθε η μεγάλη δικαίωση. Η Πορτογαλία κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα επικρατώντας της Γαλλίας με 1-0 στην παράταση. Ο Ρονάλντο αποχώρησε τραυματίας από τον τελικό, όμως πανηγύρισε σαν μικρό παιδί την κατάκτηση του σημαντικότερου τροπαίου στην ιστορία της χώρας του. Ακολούθησαν οι κατακτήσεις του Nations League το 2019 και το 2025, ενώ ο ίδιος συνέχισε να καταρρίπτει ρεκόρ συμμετοχών και τερμάτων με την εθνική ομάδα.

Η αποχώρησή του από την εθνική Πορτογαλίας σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας πορείας 23 ετών, με 234 συμμετοχές και 146 γκολ, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Πρόκειται για αριθμούς που τον τοποθετούν στην κορυφή των ιστορικών κατατάξεων του ανδρικού διεθνούς ποδοσφαίρου. Ο Ρονάλντο, πάντως, δεν έχει εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο σε συλλογικό επίπεδο και εξακολουθεί να κυνηγά το ορόσημο των 1.000 επίσημων γκολ.

Πίσω από τη λάμψη των γηπέδων βρίσκεται μια προσωπική ζωή που απασχολεί συστηματικά τον διεθνή Τύπο. Μία από τις γνωστότερες σχέσεις του ήταν εκείνη με τη Ρωσίδα Ιρίνα Σάικ, με την οποία υπήρξε ζευγάρι από το 2010 έως το 2015. Ο χωρισμός τους προκάλεσε μεγάλη δημοσιότητα, αλλά η γυναίκα που έμελλε να αποκτήσει κεντρική θέση στη ζωή του ήταν η Τζορτζίνα Ροντρίγκες.

Η προσωπική ζωή, η περιουσία και η επιχειρηματική αυτοκρατορία CR7

Η γνωριμία τους έγινε το 2016 στη Μαδρίτη, όταν η Τζορτζίνα εργαζόταν σε κατάστημα Gucci. Από εκείνη τη συνάντηση ξεκίνησε μια σχέση που εξελίχθηκε σε οικογένεια. Η Τζορτζίνα, γεννημένη στην Αργεντινή και μεγαλωμένη στην Ισπανία, απέκτησε σταδιακά τη δική της αναγνωρισιμότητα στον χώρο της μόδας, των διαφημίσεων και της τηλεόρασης. Η σειρά «I Am Georgina» στο Netflix παρουσίασε πτυχές της καθημερινότητάς της δίπλα στον Ρονάλντο, με τις πολυτελείς διακοπές, τις οικογενειακές στιγμές και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν.

Ο Ρονάλντο είναι πατέρας πέντε παιδιών. Ο πρωτότοκος γιος του, Κριστιάνο Τζούνιορ, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2010, με τον ποδοσφαιριστή να έχει επιλέξει να διατηρήσει ιδιωτική την ταυτότητα της βιολογικής μητέρας του. Τον Ιούνιο του 2017 γεννήθηκαν τα δίδυμα Εύα Μαρία και Ματέο μέσω παρένθετης μητρότητας. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς η Τζορτζίνα έφερε στον κόσμο την Αλάνα Μαρτίνα, ενώ τον Απρίλιο του 2022 γεννήθηκε η Μπέλα Εσμεράλντα.

Η τελευταία γέννηση συνοδεύτηκε από μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία. Ο δίδυμος αδελφός της Μπέλα, ο μικρός Άνχελ, πέθανε κατά τον τοκετό. Ο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα μίλησαν δημόσια για την απώλεια, αποκαλύπτοντας μια βαθιά ανθρώπινη πλευρά της ζωής τους, μακριά από τα φώτα των γηπέδων και τις εμπορικές συμφωνίες εκατομμυρίων. Τον Αύγουστο του 2025 ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους, ενώ τον Αύγουστο του 2026 παντρεύτηκαν στο Κασκάις της Πορτογαλίας.

Ιδιαίτερη θέση στη ζωή του εξακολουθεί να κατέχει η μητέρα του, Μαρία Ντολόρες. Η γυναίκα που εργάστηκε σκληρά για να μεγαλώσει τα τέσσερα παιδιά της παρέμεινε δίπλα του σε όλες τις μεγάλες στιγμές της καριέρας του. Ο Ρονάλντο έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη σχέση τους, όπως και για το τραύμα της απώλειας του πατέρα του, ο οποίος πέθανε το 2005, σε ηλικία 52 ετών, από προβλήματα υγείας λόγω μακροχρόνιας χρήσης αλκοόλ. Ο Ζοζέ Ντίνις Αβέιρο δεν πρόλαβε να δει τον γιο του να κατακτά την πρώτη Χρυσή Μπάλα και να γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Σήμερα, η ζωή του Ρονάλντο κινείται σε μια εντελώς διαφορετική οικονομική πραγματικότητα από εκείνη των παιδικών του χρόνων. Η προσωπική περιουσία του εκτιμάται από το Forbes σε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα συνολικά έσοδα που έχει αποκομίσει από ποδοσφαιρικά συμβόλαια, χορηγίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες ξεπερνούν, σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, τα δύο δισεκατομμύρια δολάρια προ φόρων.

Στην Πορτογαλία διαθέτει ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Ξεχωρίζει η πολυτελής κατοικία του στην Quinta da Marinha, στην περιοχή Κασκάις, για την οποία έχουν αναφερθεί επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια τεράστια ιδιοκτησία με πισίνες, κινηματογράφο, γυμναστήριο, χώρους αναψυχής και μεγάλο γκαράζ για τη συλλογή αυτοκινήτων του. Στη Λισαβόνα έχει πολυτελές ρετιρέ αξίας περίπου 7,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο Φουντσάλ της Μαδέιρα διαθέτει εντυπωσιακή κατοικία με θέα στον Ατλαντικό. Στο χαρτοφυλάκιό του έχουν περιληφθεί επίσης ακίνητα στη Μαδρίτη και επενδύσεις σε άλλες περιοχές της Ισπανίας και του εξωτερικού.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η συλλογή των πολυτελών αυτοκινήτων του, η συνολική αξία της οποίας έχει εκτιμηθεί σε περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στα αυτοκίνητα που διαθέτει βρίσκονται η σπάνια Bugatti Centodieci, με αξία άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, η Bugatti Chiron, η Bugatti Veyron, η Ferrari Daytona SP3, η McLaren Senna, η Lamborghini Aventador και η Rolls-Royce Cullinan.

Η πραγματική οικονομική δύναμη του Ρονάλντο, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα ποδοσφαιρικά συμβόλαια και στα ακριβά αποκτήματα. Το εμπορικό σήμα CR7 έχει εξελιχθεί σε μια πολυεθνική επιχειρηματική δραστηριότητα. Η συνεργασία του με τον πορτογαλικό ξενοδοχειακό όμιλο Pestana οδήγησε στη δημιουργία των Pestana CR7 Lifestyle Hotels, με παρουσία σε μεγάλες πόλεις όπως η Λισαβόνα, η Μαδρίτη και η Νέα Υόρκη. Παράλληλα έχει αναπτύξει δραστηριότητες στον χώρο των αρωμάτων, των εσωρούχων, της ένδυσης, της γυμναστικής και της ευεξίας.

Σημαντική θέση στις επιχειρηματικές του κινήσεις κατέχουν πλέον και οι επενδύσεις στην τεχνολογία. Έχει αποκτήσει μετοχικό μερίδιο στην εταιρεία WHOOP, η οποία ειδικεύεται σε συσκευές παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης, ενώ έχει συνδεθεί επενδυτικά και με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Perplexity. Τον Φεβρουάριο του 2026 προχώρησε στην απόκτηση ποσοστού 25% στην ισπανική ποδοσφαιρική ομάδα Αλμερία, δείχνοντας ότι η παρουσία του στο ποδόσφαιρο μπορεί να συνεχιστεί και μέσα από επιχειρηματικές συμμετοχές.

Η πολυετής συνεργασία του με τη Nike, καθώς και οι συμφωνίες με εταιρείες όπως η Herbalife, η Binance και η WHOOP, αποτελούν σημαντικές πηγές εσόδων.

Βέβαια στη ζωή του υπήρξαν και «σκοτεινά» κεφάλαια. Το 2019 ολοκληρώθηκε στην Ισπανία υπόθεση φορολογικής απάτης που αφορούσε εισοδήματα από δικαιώματα εικόνας, με τον Ρονάλντο να αποδέχεται συμφωνία που περιλάμβανε την καταβολή περίπου 18,8 εκατομμυρίων ευρώ και ποινή φυλάκισης με αναστολή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισε καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σχετικά με περιστατικό του 2009 στο Λας Βέγκας, την οποία αρνήθηκε. Το 2019 οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν θα ασκήσουν ποινική δίωξη, κρίνοντας ότι δεν μπορούσε να αποδειχθεί η κατηγορία πέραν εύλογης αμφιβολίας. Παράλληλα, το όνομά του έχει απασχολήσει τη Δικαιοσύνη και σε αστικές διαφορές σχετικές με εμπορικές δραστηριότητες και την προώθηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Στον αντίποδα της πολυτελούς ζωής, ο Ρονάλντο έχει συμμετάσχει σε φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, στηρίζοντας παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας και δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Η δημοσιότητα που συνοδεύει τις δωρεές του δεν επιτρέπει πάντοτε την ακριβή αποτίμηση της συνολικής προσφοράς του, ωστόσο η συμμετοχή του σε τέτοιες ενέργειες αποτελεί μια ακόμη πλευρά της δημόσιας παρουσίας του.

Στα 41 του χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ήδη εξασφαλίσει κάτι που δεν αγοράζεται ούτε με τα μεγαλύτερα συμβόλαια όπως μια μόνιμη θέση στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Από το παιδί που έφυγε από τη Μαδέιρα με μια βαλίτσα και το όνειρο να παίξει μπάλα, μέχρι τον άνδρα που απέκτησε περιουσία δισεκατομμυρίων, η απόσταση μοιάζει ασύλληπτη. Κι όμως, πρόκειται για την ίδια διαδρομή, γεμάτη φιλοδοξία, σκληρή δουλειά, θριάμβους, συγκρούσεις, απώλειες και προσωπικές δοκιμασίες.

Η αποχώρησή του από την εθνική Πορτογαλίας κλείνει ένα κεφάλαιο που κράτησε περισσότερο από δύο δεκαετίες. Η καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο συνεχίζεται, όπως και οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες, οι οποίες φαίνεται ότι θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος της επόμενης ημέρας. Για τους Πορτογάλους, όμως, ο Ρονάλντο θα παραμείνει πάνω απ’ όλα το παιδί από το Φουντσάλ που φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο, σήκωσε το ευρωπαϊκό τρόπαιο και έκανε μια μικρή χώρα να αισθανθεί ότι μπορούσε να κατακτήσει τον κόσμο.

Διαβάστε επίσης

Μεγάλο deal Αλαφούζου: Ο ΣΠΟΡ FM TV «κουνάει το σεντόνι» των ευρωπαϊκών Κυπέλλων ποδοσφαίρου με αστρονομικό ποσό

Τέλος ο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας: Αποχωρώ με το κεφάλι ψηλά, περήφανος για τη διαδρομή που διένυσα

Οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας έκαναν ναζιστικό χαιρετισμό στο κέντρο της Αθήνας (Video)