15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών: Το 23% των Ελλήνων είναι άνω των 65 ετών – Ανάγκη  εθνικής στρατηγικής για την υγιή γήρανση

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Η ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την υγιή γήρανση και τη μακροχρόνια φροντίδα βρέθηκε στο επίκεντρο του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ασθενών, που διοργάνωσε η Ένωση Ασθενών Ελλάδας στην Αθήνα 30-31 Οκτωβρίου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Στο τραπέζι του συνέδριου με θέμα : «Υγιής γήρανση και μακροχρόνια φροντίδα», που ήταν υπό τον συντονισμό της Καθηγήτριας Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας στον Τομέα Δημόσιας Υγείας του ΕΚΠΑ Παναγιώτας Σουρτζή, δόθηκε έμφαση στη διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, στη διατήρηση της αυτονομίας των ασθενών και στην υποστήριξη των οικογενειών τους.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας, Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Ιωάννης Καραϊτιανός επισήμανε ότι περισσότερο από το 23% του ελληνικού πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης της Γηριατρικής ως ιατρικής ειδικότητας, ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αντιμετώπισης της πολυφαρμακίας.

Τόνισε επίσης ότι η πρόσβαση σε προληπτικούς ελέγχους και θεραπείες πρέπει να καθορίζεται από τις εξατομικευμένες ανάγκες υγείας και όχι αποκλειστικά από την ηλικία, ενώ πρότεινε την επανενεργοποίηση του προγράμματος «Ηπιόνη».

Σοβαρά κενά στην αποκατάσταση: Υπάρχουν μόλις 148 κλίνες πανελλαδικά

Ο Καθηγητής Εντατικολογίας και Πνευμονολογίας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής της Πανεπιστημιακής ΜΕΘ στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» Παύλος Μυριανθεύς ανέδειξε τα σοβαρά κενά στις υπηρεσίες αποκατάστασης, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στη χώρα λειτουργούν μόλις 148 δημόσιες κλίνες αποκατάστασης για τροχαία, εγκεφαλικά, πτώσεις κλπ.

Υπογράμμισε ότι η αποκατάσταση πρέπει να ξεκινά ήδη από τη νοσηλεία και να συνεχίζεται οργανωμένα μετά το εξιτήριο, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Πρότεινε εθνικό σχέδιο αποκατάστασης, με διεπιστημονικές ομάδες, συντονισμό της φροντίδας και αξιοποίηση της τηλεαποκατάστασης.

Έλλειψη οργανωμένης κατ’ οίκον φροντίδα

Από την πλευρά των ασθενών, η Καίτη Θεοχάρη, μέλος Δ.Σ. της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ασθενών & Φίλων Πασχόντων από Λυσοσωμικά Νοσήματα «Η Αλληλεγγύη» και Β’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδας τόνισε ότι η μακροχρόνια φροντίδα πρέπει να διασφαλίζει όχι μόνο την αντιμετώπιση της ασθένειας, αλλά και την ανεξαρτησία, την εργασία και την κοινωνική συμμετοχή των ανθρώπων με χρόνια και σπάνια νοσήματα. Ζήτησε οργανωμένη κατ’ οίκον φροντίδα, ενίσχυση της κοινοτικής νοσηλευτικής και της ανακουφιστικής φροντίδας, καθώς και διεύρυνση της πρόσβασης στον προσωπικό βοηθό για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να περιοριστεί η οικονομική και πρακτική επιβάρυνση των οικογενειών.

Προσμέτρηση του χρόνου φροντίδας ως συντάξιμου

Η Θεοφανεία Τσαχαλίνα Γ ́ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Γενική Γραμματέας της Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος της «Ένωσης Γονέων Παιδιών και Νέων με Διαβήτη» και Μέλος Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτηεπικεντρώθηκε στις επιπτώσεις της μακροχρόνιας φροντίδας στους οικογενειακούς φροντιστές, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν επαγγελματικές, οικονομικές και ψυχολογικές επιβαρύνσεις.

Πρότεινε:

θεσμική και ασφαλιστική αναγνώριση των φροντιστών,

προσμέτρηση του χρόνου φροντίδας ως συντάξιμου,

ενίσχυση του «Βοήθεια στο Σπίτι»,

ανάπτυξη υπηρεσιών προσωρινής αναπλήρωσης και ανάπαυσης.

Έθεσε επίσης την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών ΚΕΠΑ και ΕΟΠΥΥ και διασφάλισης της ομαλής μετάβασης των παιδιών με χρόνια νοσήματα από τις παιδιατρικές στις υπηρεσίες ενηλίκων

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