Conde Nast Traveller: Αργυρό μετάλλιο στην Ελλάδα για την κουζίνα της – Γιατί η Ιταλία βγήκε πρώτη

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Την δεύτερη θέση, όσον αφορά στην κουζίνα της, σε όλο τον κόσμο κατέκτησε η Ελλάδα σε πρόσφατη ψηφοφορία των αναγνωστών του περιοδικού – «βίβλου» για τον τουρισμό και τα ταξίδια Conde Nast Traveller.
Σύμφωνα με το περιοδικό, η Ελλάδα ξεχωρίζει κυρίως λόγω της παραδοσιακής, μεσογειακής κουζίνας της, με το περιοδικό να αναφέρει ότι η χώρα είναι ένα «μείγμα από απέραντη ηπειρωτική χώρα και περίπου 6.000 λαμπερά νησιά, και κάθε πολύχρωμη γωνιά προσφέρει κάτι νέο όσον αφορά το φαγητό. Επιβιβαστείτε σε ένα πλοίο για τη Μύκονο για να δοκιμάσετε κυκλαδίτικα μενού σε διακριτικές ταβέρνες, ενώ στην Αθήνα, οι σεφ επαναπροσδιορίζουν κλασικές συνταγές μέσα από μια ποικιλία πρωτοποριακών μεθόδων.
Αλλά ανεξάρτητα από την εκτέλεση, τα κλασικά πιάτα αυτής της μεσογειακής χώρας έχουν ήδη κερδίσει τις καρδιές μας. Σκεφτείτε καυτά σουβλάκια από την σχάρα, δροσιστικές κουταλιές τζατζίκι και ατελείωτα μικροσκοπικά μπολ με τις καλύτερες ελιές του κόσμου. Καθώς το φαγητό συνήθως λαμβάνει χώρα σε εξωτερικό χώρο, η μαγευτική θέα σας συνοδεύει πάντα στο τραπέζι, το κερασάκι στην τούρτα του ήδη άψογου γεύματός σας».
Την πρωτιά στη λίστα αυτή κατέκτησε η Ιταλία, χάρη στα ζυμαρικά και τις πίτσες της. «Δεν είναι καθόλου νέο το γεγονός ότι η Ιταλία γνωρίζει ένα ή δύο πράγματα για το φαγητό. Ο υπέροχος νικητής μας παράγει κρεμώδη ζυμαρικά από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας, και η αλλαγή τοποθεσίας για φαγητό αντικαθιστά στην Ιταλία την αλλαγή νησιών (island-hopping). Τα τραγανά κανόλι στη Σικελία, οι πίτσες μεγαλύτερες από το τραπέζι σας στη Νάπολη και τα ριζότο με νότες ξηρών καρπών στο Μιλάνο είναι μερικές απαραίτητες στάσεις» αναφέρει το περιοδικό.
Μετά την Ιταλία και την Ελλάδα, η δεκάδα των χωρών που αποτελούν τους γαστρονομικούς παραδείσους, σύμφωνα με τα Readers’ Choice Awards 2026 του Condé Nast Traveller είναι οι εξής:
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