Το μυστικό του superyacht των 110 εκατομμυρίων ευρώ που το κάνει να ξεχωρίζει από όλα όσα έχουν ναυπηγηθεί 

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Στον κόσμο των δισεκατομμυριούχων, εκεί όπου τα ιδιωτικά αεροσκάφη, οι επαύλεις και τα υπερπολυτελή σκάφη αποτελούν μέρος της καθημερινότητας, η επίδειξη πλούτου έχει περάσει προ πολλού σε άλλη διάσταση. Πισίνες που μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από τη θάλασσα, ιδιωτικοί κινηματογράφοι, ελικοδρόμια και σουίτες μεγαλύτερες από πολυτελή διαμερίσματα δεν προκαλούν πλέον ιδιαίτερη εντύπωση σε ένα superyacht.

Χρειάζεται κάτι πραγματικά ασυνήθιστο για να τραβήξει τα βλέμματα της διεθνούς αγοράς του yachting. Και στην περίπτωση του Virtuosity, ενός σούπερ γιοτ μήκους 73 μέτρων, η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά δεν είναι κάποιο πανάκριβο έργο τέχνης ή μια ακόμη τεχνολογική καινοτομία. Είναι ένα αληθινό, ζωντανό δέντρο!

Το εντυπωσιακό σκάφος, που κατασκευάστηκε από το ιταλικό ναυπηγείο Sanlorenzo, έχει σχεδιαστεί κυριολεκτικά γύρω από ένα δέντρο, το οποίο δεσπόζει στο εσωτερικό του και εκτείνεται σε δύο καταστρώματα. Πρόκειται για ένα Ficus Nitida, γνωστό και ως ινδική δάφνη, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αρχιτεκτονικής σύνθεσης που περισσότερο παραπέμπει σε πολυτελή έπαυλη παρά σε θαλαμηγό.

Σύμφωνα με τους Financial Times, μία από τις βασικές απαιτήσεις του ιδιοκτήτη ήταν να υπάρχει στο εσωτερικό του σκάφους ένα μεγάλο ζωντανό δέντρο, καθώς και ένα ενυδρείο. Η επιθυμία αυτή δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως μια απλή διακοσμητική παρέμβαση. Αντιθέτως, επηρέασε ουσιαστικά τον σχεδιασμό του γιοτ, καθώς οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες έπρεπε να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε το δέντρο να μπορεί να επιβιώνει σε ένα περιβάλλον που ταξιδεύει διαρκώς στη θάλασσα.

Ο χώρος που καταλαμβάνει το δέντρο φτάνει περίπου τα 16 τετραγωνικά μέτρα. Η παρουσία του σε δύο επίπεδα απαιτούσε ειδική αρχιτεκτονική πρόβλεψη για το ύψος, τον φωτισμό και τις συνθήκες ανάπτυξής του. Σε αντίθεση με ένα συμβατικό διακοσμητικό στοιχείο, ένας ζωντανός οργανισμός χρειάζεται συνεχή φροντίδα, σωστή υγρασία, επαρκή φωτισμό και προστασία από τις μεταβολές του περιβάλλοντος.

Η δυσκολία του εγχειρήματος γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς ότι ένα σούπερ γιοτ δεν είναι ένα ακίνητο κτίριο. Οι κραδασμοί, οι κινήσεις του σκάφους, οι μεταβολές της θερμοκρασίας και η έκθεση στο θαλάσσιο περιβάλλον δημιουργούν συνθήκες που απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι, η διαμόρφωση του σχεδίου για το πώς θα είναι το superyacht διήρκεσε περίπου τέσσερα χρόνια.

Η κατασκευή του ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 στις εγκαταστάσεις της Sanlorenzo στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας. Το σκάφος εντάσσεται στη σειρά 74Steel, μία από τις πλέον φιλόδοξες δημιουργίες του ιταλικού ομίλου, ο οποίος έχει αποκτήσει ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά των υπερπολυτελών θαλαμηγών. Το Virtuosity καθελκύστηκε το καλοκαίρι του 2026, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της τάσης που θέλει τους οικονομικά ισχυρότερους αγοραστές να παραγγέλνουν σκάφη σχεδιασμένα αποκλειστικά γύρω από τις προσωπικές τους επιθυμίες.

Οι διαστάσεις του είναι εντυπωσιακές. Με μήκος 73 μέτρα και πλάτος 13,1 μέτρα, το Virtuosity διαθέτει ολική χωρητικότητα περίπου 1.950 GT. Μπορεί να φιλοξενήσει 12 επισκέπτες, με πρόβλεψη για τέσσερις επιπλέον, ενώ για την εξυπηρέτησή τους προβλέπεται πλήρωμα 24 ατόμων.

Οι χώροι του θυμίζουν περισσότερο πολυτελές ιδιωτικό θέρετρο παρά συμβατική θαλαμηγό. Στο εσωτερικό του υπάρχουν επτά καμπίνες, πολυτελείς χώροι υποδοχής και αναψυχής, εγκαταστάσεις ευεξίας και ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σύνολο χώρων που επιτρέπουν στους επιβάτες να απολαμβάνουν τη θάλασσα χωρίς να εγκαταλείπουν την ιδιωτικότητα του σκάφους.

«Οι απαιτήσεις των δισεκατομμυριούχων στην ναυπήγηση ιδιωτικών θαλαμηγών ολοένα και ξεπερνούν τη φαντασία και αυτό γιατί θέλουν να ικανοποιήσουν τα πιο τρελά τους όνειρα, αλλά και τις απαιτήσεις των πιο εκκεντρικών επισκεπτών τους. Ωστόσο, ο σκοπός των ιδιοκτητών αυτών των θαλαμηγών είναι να ξεχωρίζουν από τους άλλους δισεκατομμυριούχους. Είναι μια «άτυπη ναυμαχία» για το ποιος θα ξεχωρίζει βάση μεγέθους, αξίας και πρωτοτυπίας στις θάλασσες και στις μαρίνες», λέει στο topontiki.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, cpt Γιώργος Βάλλης.

Στο Virtuosity υπάρχει επίσης πισίνα επιφάνειας περίπου 28 τετραγωνικών μέτρων με γυάλινο πυθμένα, η οποία αποτελεί ένα ακόμη εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό στοιχείο. Ο σχεδιασμός της επιτρέπει στο φως να περνά προς τους χαμηλότερους χώρους, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη αίσθηση στο εσωτερικό.

Ακόμη πιο ασυνήθιστος είναι ο υποβρύχιος χώρος παρατήρησης και ευεξίας, επιφάνειας περίπου 35 τετραγωνικών μέτρων. Μέσα από ειδικά διαμορφωμένα ανοίγματα, οι επισκέπτες μπορούν να παρατηρούν τον υποθαλάσσιο κόσμο, απολαμβάνοντας παράλληλα τις ανέσεις ενός πολυτελούς ιδιωτικού spa.

Οι εγκαταστάσεις της θαλαμηγού περιλαμβάνουν hammam, σάουνα, χώρους μασάζ και κρυοθεραπείας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στους χώρους πρασίνου και στη δημιουργία μιας αίσθησης επαφής με τη φύση. Το ζωντανό δέντρο δεν αποτελεί, επομένως, μια μεμονωμένη ιδιοτροπία του ιδιοκτήτη, αλλά το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο μιας ευρύτερης σχεδιαστικής φιλοσοφίας.

Πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα υπάρχει και ένα ιδιαίτερα σύνθετο μηχανολογικό σύνολο. Το Virtuosity διαθέτει σύστημα diesel-electric πρόωσης, με έξι μονάδες Volvo, και μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα περίπου 15 κόμβων. Η συνήθης ταχύτητα ταξιδιού του υπολογίζεται στους 12 κόμβους, ενώ η αυτονομία του μπορεί να φτάσει τα 6.000 ναυτικά μίλια, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.

Οι δεξαμενές καυσίμων έχουν χωρητικότητα περίπου 180.000 λίτρων, στοιχείο ενδεικτικό των ενεργειακών αναγκών ενός τόσο μεγάλου σκάφους. Παράλληλα, η ηλεκτροκίνητη διάταξη της πρόωσης επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας και στη λειτουργία των μηχανικών συστημάτων.

Όσο εντυπωσιακές όμως κι αν είναι οι τεχνικές προδιαγραφές, εκείνο που προκαλεί τη μεγαλύτερη συζήτηση είναι το οικονομικό μέγεθος της επένδυσης. Σύμφωνα με τους Financial Times, το κόστος του Virtuosity αγγίζει τα 110 εκατομμύρια ευρώ.

«Η ετήσια λειτουργία και συντήρηση ενός γιοτ αυτής της κατηγορίας απαιτεί περίπου 5 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Μισθοδοσία πληρώματος, καύσιμα, ασφάλιστρα, λιμενικά τέλη, τεχνικοί έλεγχοι, ανταλλακτικά, συντήρηση εγκαταστάσεων και περιοδικές εργασίες στα ναυπηγεία συνθέτουν έναν λογαριασμό που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με οποιαδήποτε συνηθισμένη μορφή πολυτελούς ιδιοκτησίας», επισημαίνει ο κ. Βάλλης. Ο διευθύνων σύμβουλος της Sanlorenzo, Massimo Perotti, έχει επισημάνει τη σημασία που έχει αποκτήσει η εξατομίκευση για την εταιρεία, αναφέροντας ότι συνδέεται με περίπου το 20% έως 25% των εσόδων της. Πρόκειται για μια επιχειρηματική πραγματικότητα που δείχνει πόσο μεγάλη αξία έχει αποκτήσει η δυνατότητα των ναυπηγείων να μετατρέπουν τις ιδέες των πελατών τους σε πραγματικές κατασκευές.

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