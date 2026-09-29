Οι 10 πιο «χαρούμενοι» προορισμοί στον κόσμο – Η θέση της Αθήνας

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Η επιλογή του επόμενου προορισμού για διακοπές μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη, λόγω της πληθώρας επιλογών. Αν η ευτυχία είναι κριτήριο, τότε να ξέρετε ότι η Λισαβόνα είναι ο ιδανικός τόπος.

Σύμφωνα με τον δείκτη Holiday Happiness Index της BookRetreats, η πορτογαλική πρωτεύουσα είναι ο πιο «ευτυχισμένος» προορισμός στον κόσμο.

Το ηλιακό φως, η υγιεινή διατροφή, η ποιότητα του ύπνου, η σωματική άσκηση και η επαφή με τη φύση ήταν οι πέντε παράγοντες που ανέβασαν την πορτογαλική πρωτεύουσα στην κορυφή κατάταξης 47 πόλεων με την Αθήνα να πλασάρεται ψηλά στη δεκάδα.

Η πλατφόρμα επισημαίνει ότι πρόσφατες έρευνες δείχνουν πως η αίσθηση ευεξίας αποτελεί ολοένα και περισσότερο προτεραιότητα στην επιλογή ταξιδιωτικού προορισμού.

Η μελέτη ανέλυσε 47 προορισμούς σε όλο τον κόσμο, αξιολογώντας παράγοντες όπως η ηλιοφάνεια, η ευκολία μετακίνησης με τα πόδια και η συνεπαγόμενη σωματική άσκηση των επισκεπτών, οι χώροι πρασίνου, η προσφορά υγιεινής διατροφής και η ποιότητα του ύπνου, παράγοντες που, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι θεμελιώδεις για την ευεξία και είναι γνωστό ότι διεγείρουν με φυσικό τρόπο την παραγωγή των ορμονών της ευτυχίας στον οργανισμό.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με την καθοδήγηση της Natalie Dattilo-Ryan, κλινικής ψυχολόγου, συνεργάτιδας του Harvard και ειδικού στη συνολική προσέγγιση της ευτυχίας.

Η Λισαβόνα στην κορυφή

Η πορτογαλική πρωτεύουσα καταλαμβάνει την πρώτη θέση, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις σε αρκετούς από τους παράγοντες που εξετάζει ο δείκτης.

Σχεδόν το 10% των εστιατορίων της Λισαβόνας κατατάσσονται στην κατηγορία των «υγιεινών», ποσοστό που αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο μεταξύ των 47 προορισμών της έρευνας. Η επίδοση αυτή την τοποθετεί πάνω από δημοφιλείς γαστρονομικούς προορισμούς, όπως το Παρίσι, το Τόκιο και η Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, η Λισαβόνα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα φιλική προς το περπάτημα, παρά το έντονο ανάγλυφο και τους λόφους της. Πολλά από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους, ενώ διαδρομές που συνδέουν σημεία όπως η Praça do Comércio και ο Πύργος του Μπελέμ μπορούν να πραγματοποιηθούν με τα πόδια.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η πρόσβαση στη φύση. Η πόλη διαθέτει περίπου 49 τετραγωνικά μέτρα πράσινου χώρου ανά κάτοικο, σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερο από τη Μαδρίτη, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονται δημοφιλείς παραθαλάσσιοι προορισμοί, όπως η Costa da Caparica και το Cascais.

Στα πλεονεκτήματα της Λισαβόνας προστίθεται και η ηλιοφάνεια, με περίπου 2.828 ώρες ηλιοφάνειας τον χρόνο.

Το Ελσίνκι της Φινλανδίας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, ξεχωρίζοντας κυρίως για την πρόσβαση σε χώρους πρασίνου και τα χαμηλά επίπεδα ηχορύπανσης.

Η Φινλανδία έχει παράλληλα βρεθεί επανειλημμένα στην κορυφή διεθνών κατατάξεων που εξετάζουν την ευτυχία σε επίπεδο χώρας. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά τα χαρακτηριστικά των ίδιων των τουριστικών προορισμών και όχι μια γενική μέτρηση της ευτυχίας των κατοίκων τους.

Το Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται στην τρίτη θέση, με βασικό πλεονέκτημα την έκταση των χώρων πρασίνου. Σύμφωνα με την κατάταξη, διαθέτει περισσότερο πράσινο ανά κάτοικο από οποιονδήποτε άλλο προορισμό που εξετάστηκε.

Η πόλη καταγράφει επίσης περίπου 2.930 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως, γεγονός που ενισχύει την επίδοσή της στον σχετικό δείκτη.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Αθήνα, η οποία καταγράφει την υψηλότερη επίδοση ως προς την προσβασιμότητα με τα πόδια μεταξύ των πόλεων που εξετάστηκαν.

Η ελληνική πρωτεύουσα εμφανίζεται επίσης με μία από τις υψηλότερες αναλογίες εστιατορίων που χαρακτηρίζονται ως «υγιεινά», στοιχείο που συμβάλλει στη συνολική της θέση στην κατάταξη.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Εδιμβούργο της Σκωτίας, το οποίο ξεχωρίζει για τους χώρους πρασίνου, την ποιότητα του ύπνου και τη δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια.

Οι 10 πιο «ευτυχισμένοι» προορισμοί

Η πρώτη δεκάδα του Holiday Happiness Index διαμορφώνεται ως εξής:

Λισαβόνα, Πορτογαλία Ελσίνκι, Φινλανδία Ορλάντο, ΗΠΑ Αθήνα, Ελλάδα Εδιμβούργο, Σκωτία Μαδρίτη, Ισπανία Βιέννη, Αυστρία Βουδαπέστη, Ουγγαρία Όσλο, Νορβηγία Βίλνιους, Λιθουανία

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