Άνω Λιόσια: Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου που έβρισε τα παιδάκια έκανε μήνυση σε γονείς – Συνελήφθη μια μητέρα

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Στη σύλληψη μιας μητέρας προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από μήνυση που υπέβαλε η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια, η οποία είχε καταγραφεί σε βίντεο να φωνάζει έντονα προς μικρά παιδιά και να χρησιμοποιεί απρεπείς εκφράσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση που οδήγησε στη σύλληψη της μητέρας αφορούσε τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει υποβληθεί μήνυση και σε βάρος του συζύγου της συλληφθείσας, πατέρα παιδιού, για σωματική βλάβη.

Οι δύο γονείς σε βάρος των οποίων έχουν κινηθεί οι σχετικές διαδικασίες είναι Ρομά.

Παράλληλα, σε βάρος της διευθύντριας του νηπιαγωγείου έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μετακινείται άμεσα σε άλλο νηπιαγωγείο.

Το επεισόδιο

Το επεισόδιο έγινε γνωστό τη Δευτέρα, όταν συγγενής παιδιού ανέβασε στα social media βίντεο με την διευθύντρια του νηπιαγωγείου των Άνω Λιοσίων να προπηλακίζει τα νήπια που κοίταγαν σοκαρισμένα την έκρηξη θυμού της.

«Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια! Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή! Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα!» ήταν μερικές από τις σκληρές φράσεις που χρησιμοποίησε κατά παιδιών 4 με 5 χρονών.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το συμβάν αντέδρασαν και της ζήτησαν τον λόγο για τη συμπεριφορά της προς τα μικρά παιδιά, με την ίδια να απαντά: «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα;», συμπληρώνοντας: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά; Φέρε μου πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα!».

Η υπόθεση, ωστόσο, πήρε ακόμα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς λίγο αργότερα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρέθηκαν στον χώρο του σχολείου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Η διευθύντρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

Ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιος Κ. Αναστασόπουλος μίλησε στο MEGA λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο θυμός του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι ελεγχόμενος».

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