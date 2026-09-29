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29.09.2026 10:45

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 42χρονος μέσα στο σπίτι του – Τον βρήκαν τα ανήλικα παιδιά του

29.09.2026 10:45
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Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία σε χωρίο της Ρόδου, καθώς ένας 42χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του από τα ανήλικα παιδιά του.

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ της Δευτέρας (28/9), όταν τα ανήλικα παιδιά του τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του 42χρονου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 42χρονος, ο οποίος ήταν αλβανικής καταγωγής, φέρεται να αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα ψυχολογικά προβλήματα.

Από την πρώτη εικόνα της έρευνας δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

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