search
ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 12:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2026 10:20

SOS εκπέμπουν τα Κύθηρα: Δεν υπάρχουν καθηγητές στο Γενικό Λύκειο – Κενά σε μαθήματα των Πανελλαδικών

29.09.2026 10:20
kythira new
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών παρατηρούνται στο Γενικό Λύκειο Κυθήρων, σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Στέλλα Καϊδέτση.
  • Το σχολείο αντιμετωπίζει κενά σε βασικές ειδικότητες, όπως χημικού, οικονομολόγου και μαθηματικού, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την προετοιμασία των μαθητών της Γ΄ Λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
  • Η εκπρόσωπος των γονέων ανέδειξε το ζήτημα των οργανικών θέσεων, επισημαίνοντας ότι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέσεις στο νησί χωρίς να παρουσιάζονται για χρόνια λόγω συνεχών αποσπάσεων.
  • Η σχολική κοινότητα αναμένει τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών από το υπουργείο Παιδείας, με την κ.
  • Καϊδέτση να εκφράζει φόβους για περαιτέρω καθυστερήσεις.
  • Προτείνεται η θέσπιση κινήτρων, όπως η επιπλέον μοριοδότηση, για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί, ώστε να διασφαλιστεί η παραμονή τους και η εκπαιδευτική σταθερότητα.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σοβαρές παραμένουν οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στο Γενικό Λύκειο Κυθήρων, σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου Στέλλα Καϊδέτση, η οποία μίλησε στο ΕΡΤnews χαρακτηρίζοντας το πρόβλημα «διαχρονικό» και εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του νησιού.

Όπως ανέφερε, στα τέλη Σεπτεμβρίου εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε βασικές ειδικότητες, μεταξύ των οποίων ο χημικός, ο οικονομολόγος και ο μαθηματικός, ενώ η σχολική κοινότητα αναμένει τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις.

«Δεν έχουμε καίριες ειδικότητες», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μαθήματα ιδιαίτερης σημασίας για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, καθώς αρκετά από αυτά εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον χημικό, επισημαίνοντας ότι το σχολείο – το οποίο φιλοξενεί 100 μαθητές – δεν είχε καθηγητή καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

«Μιλάμε για μαθήματα τα οποία θα διαγωνιστούν τα παιδιά στην τρίτη λυκείου», τόνισε.

Η πρόεδρος του Συλλόγου έθεσε παράλληλα το ζήτημα των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει εκπαιδευτικός (μαθηματικός) που διατηρεί οργανική θέση στο νησί, ενώ απουσιάζει από τα Κύθηρα εδώ και περίπου 14 χρόνια, λόγω διαδοχικών αποσπάσεων ή μετακινήσεων.

«Μόνιμους έχουμε μόνο δύο-τρεις ειδικότητες και κάθε χρόνο πρέπει να βολευόμαστε με τους αναπληρωτές», πρόσθεσε η κ. Καϊδέτση μια λύση που δεν εξασφαλίζει πάντα σταθερότητα, καθώς ορισμένοι από αυτούς αντιμετωπίζουν οικογενειακούς ή άλλους προσωπικούς λόγους που τους οδηγούν στην αποχώρηση ή στην αναζήτηση μετάθεσης.

«Έχουμε κάνει πολλές κλήσεις και στο υπουργείο και στη Δευτεροβάθμια, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε δει αποτελέσματα. Η πρότασή μας είναι να αλλάξει ο νόμος σχετικά με τους αναπληρωτές.

Δηλαδή αυτοί που έρχονται και μένουν εδώ να υπηρετήσουν, να παίρνουν και την μοριοδότηση ή έστω μία διπλή μοριοδότηση ή κάποιο άλλο κίνητρο ούτως ώστε να να παραμένουν», επεσήμανε.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι η τελευταία ενημέρωση που είχε το σχολείο από το υπουργείο Παιδείας ήταν ότι περιμένει τη 2η φάση προσλήψεων καθηγητών.

«Περιμένουμε τη δεύτερη, μπορεί να φτάσουμε και την τρίτη, δηλαδή να πάει Νοέμβριος και να μην έχουμε καθηγητές, όπως είχει γίνει και πριν από δύο χρόνια», τόνισε η κ. Καϊδέτση.

Διαβάστε επίσης

Ο χειμώνας ήρθε… νωρίς στα ορεινά – Στα λευκά ο Όλυμπος, πού έπεσε η θερμοκρασία κάτω από τους 2 βαθμούς

Δίκη για τα Τέμπη: Δεκτό το αίτημα για άρση απορρήτου στο κινητό του σταθμάρχη – Συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών (video)

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό μετά από καταγγελία για κλοπή 50.000 ευρώ 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
novacinema
Χωρίς κατηγορία

Nova: Οι Πέμπτες του Οκτωβρίου φέρνουν back to back από τις 22:00 μεγάλες συμπαραγωγές στο Novacinema2!

venzini antlia
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης βάζουν εταιρείες

DB2026AU00894_medium
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αποκάλυψη Volkswagen ID. Tiguan: Ο αντικαταστάτης των ID.4 και ID.5 έρχεται τον Οκτώβριο

models-reunion-new
LIFESTYLE

Επικό reunion για 6 supermodels των 90’s – «Απόδραση» στις Σπέτσες με διάθεση… πενθήμερης! (Videos/Photos)

mazonakis_2109_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ναι» από τον εισαγγελέα στην άρση απορρήτου για 6 κινητά – Η Γάκα «έχει πει την αλήθεια» λέει ο νέος συνήγορος υπεράσπισης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη: «Να τελειώσει η πλάκα για το χειρότερο μνημόνιο, το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7»

diesel_aftokinito_2402_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Η Ευρώπη κόβει φόρους, στην Ελλάδα μετρούν ακόμη τα λεπτά της επιδότησης

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

ano-liosia
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέφυγε η κατάσταση στα Άνω Λιόσια: «Τα έχετε κάνει σκ@@@, είμαι εγώ ο μ@@@@@ εδώ πέρα», φώναζε εκπαιδευτικός σε νήπια - Δέχθηκε επίθεση

gerapetritis- floridis- theoxaris – livanios – new
ΚΑΛΧΑΣ

Νέο μπέρδεμα με το καλώδιο, οι ταξιδιώτες VIP, ο Φλωρίδης και οι πασόκοι της Θεσσαλονίκης, ο πάγος σε αχάμπαρους γαλάζιους και η κρούση στον Ασλανίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 12:35
novacinema
Χωρίς κατηγορία

Nova: Οι Πέμπτες του Οκτωβρίου φέρνουν back to back από τις 22:00 μεγάλες συμπαραγωγές στο Novacinema2!

venzini antlia
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης βάζουν εταιρείες

DB2026AU00894_medium
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αποκάλυψη Volkswagen ID. Tiguan: Ο αντικαταστάτης των ID.4 και ID.5 έρχεται τον Οκτώβριο

1 / 3