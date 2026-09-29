SOS εκπέμπουν τα Κύθηρα: Δεν υπάρχουν καθηγητές στο Γενικό Λύκειο – Κενά σε μαθήματα των Πανελλαδικών

Takeaways by to pontiki AI Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών παρατηρούνται στο Γενικό Λύκειο Κυθήρων, σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Στέλλα Καϊδέτση.

Το σχολείο αντιμετωπίζει κενά σε βασικές ειδικότητες, όπως χημικού, οικονομολόγου και μαθηματικού, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την προετοιμασία των μαθητών της Γ΄ Λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η εκπρόσωπος των γονέων ανέδειξε το ζήτημα των οργανικών θέσεων, επισημαίνοντας ότι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέσεις στο νησί χωρίς να παρουσιάζονται για χρόνια λόγω συνεχών αποσπάσεων.

Η σχολική κοινότητα αναμένει τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών από το υπουργείο Παιδείας, με την κ.

Καϊδέτση να εκφράζει φόβους για περαιτέρω καθυστερήσεις.

Προτείνεται η θέσπιση κινήτρων, όπως η επιπλέον μοριοδότηση, για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί, ώστε να διασφαλιστεί η παραμονή τους και η εκπαιδευτική σταθερότητα.

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Σοβαρές παραμένουν οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στο Γενικό Λύκειο Κυθήρων, σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου Στέλλα Καϊδέτση, η οποία μίλησε στο ΕΡΤnews χαρακτηρίζοντας το πρόβλημα «διαχρονικό» και εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του νησιού.

Όπως ανέφερε, στα τέλη Σεπτεμβρίου εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε βασικές ειδικότητες, μεταξύ των οποίων ο χημικός, ο οικονομολόγος και ο μαθηματικός, ενώ η σχολική κοινότητα αναμένει τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις.

«Δεν έχουμε καίριες ειδικότητες», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μαθήματα ιδιαίτερης σημασίας για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, καθώς αρκετά από αυτά εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον χημικό, επισημαίνοντας ότι το σχολείο – το οποίο φιλοξενεί 100 μαθητές – δεν είχε καθηγητή καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

«Μιλάμε για μαθήματα τα οποία θα διαγωνιστούν τα παιδιά στην τρίτη λυκείου», τόνισε.

Η πρόεδρος του Συλλόγου έθεσε παράλληλα το ζήτημα των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει εκπαιδευτικός (μαθηματικός) που διατηρεί οργανική θέση στο νησί, ενώ απουσιάζει από τα Κύθηρα εδώ και περίπου 14 χρόνια, λόγω διαδοχικών αποσπάσεων ή μετακινήσεων.

«Μόνιμους έχουμε μόνο δύο-τρεις ειδικότητες και κάθε χρόνο πρέπει να βολευόμαστε με τους αναπληρωτές», πρόσθεσε η κ. Καϊδέτση μια λύση που δεν εξασφαλίζει πάντα σταθερότητα, καθώς ορισμένοι από αυτούς αντιμετωπίζουν οικογενειακούς ή άλλους προσωπικούς λόγους που τους οδηγούν στην αποχώρηση ή στην αναζήτηση μετάθεσης.

«Έχουμε κάνει πολλές κλήσεις και στο υπουργείο και στη Δευτεροβάθμια, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε δει αποτελέσματα. Η πρότασή μας είναι να αλλάξει ο νόμος σχετικά με τους αναπληρωτές.

Δηλαδή αυτοί που έρχονται και μένουν εδώ να υπηρετήσουν, να παίρνουν και την μοριοδότηση ή έστω μία διπλή μοριοδότηση ή κάποιο άλλο κίνητρο ούτως ώστε να να παραμένουν», επεσήμανε.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι η τελευταία ενημέρωση που είχε το σχολείο από το υπουργείο Παιδείας ήταν ότι περιμένει τη 2η φάση προσλήψεων καθηγητών.

«Περιμένουμε τη δεύτερη, μπορεί να φτάσουμε και την τρίτη, δηλαδή να πάει Νοέμβριος και να μην έχουμε καθηγητές, όπως είχει γίνει και πριν από δύο χρόνια», τόνισε η κ. Καϊδέτση.

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