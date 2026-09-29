Ο χειμώνας ήρθε… νωρίς στα ορεινά – Στα λευκά ο Όλυμπος, πού έπεσε η θερμοκρασία κάτω από τους 2 βαθμούς

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Θερμοκρασίες… χειμώνα βιώνουν σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες οι κάτοικοι στα βόρεια και κεντρικά ορεινά της χώρας.

Το πρωί της Τρίτης, 29/9, το θερμόμετρο έχει καταγράψει θερμοκρασίες κάτω των 3 βαθμών Κελσίου σε αρκετές περιοχές, ενώ σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr η κατώτερη θερμοκρασία το πρωί καταγράφηκε στη Μηλιά Μετσόβου με 1,2 °C.

Πρέπει να επισημανθεί ότι 138 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από 10 °C.

Την ίδια ώρα, στον Όλυμπο το τοπίο για τρίτη ημέρα παραμένει λευκό, με τις θερμοκρασίες να είναι επίσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα για την εποχή.

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