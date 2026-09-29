Γερμανία: Τα πρώτα «συμπτώματα» της νίκης του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ – Εκπαιδευτικοί αποσύρονται γιατί καταργούνται προγράμματα

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Στα σχολεία καταγράφονται ήδη οι πρώτες επιπτώσεις της εκλογικής νίκης της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αποσύρουν τις αιτήσεις τους για θέσεις εργασίας, επικαλούμενοι το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη Mitteldeutsche Zeitung, πρόκειται για τουλάχιστον δέκα εκπαιδευτικούς τις πρώτες ημέρες. Ολοι τους γνωστοποίησαν στην αρμόδια σχολική αρχή ότι η απόφασή τους συνδέεται με την επικράτηση της AfD στο κρατίδιο.

Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι το ακροδεξιό κόμμα έχει ανακοινώσει ήδη αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Εχει αποφασίσει την κατάργηση του προγράμματος «Σχολείο χωρίς Ρατσισμό, Σχολείο με Θάρρος», αυστηρότερη υποχρέωση «ουδετερότητας» για τους εκπαιδευτικούς και απαγόρευση της σημαίας του ουράνιου τόξου στα σχολεία.

Προτείνει επίσης να δημιουργηθούν ξεχωριστές τάξεις για παιδιά προσφύγων καθώς και τερματισμό της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Οδηγός επιβίωσης για καθηγητές

Την ίδια ώρα, το συνδικάτο εκπαιδευτικών GEW προετοιμάζει τους εκπαιδευτικούς για το ενδεχόμενο η AfD να αναλάβει το υπουργείο Παιδείας. Έχει μάλιστα καταρτίσει έναν ειδικό «οδηγό επιβίωσης» για «ώρα ανάγκης», όπως τον αποκαλεί, στον οποίο εξηγεί ποια δικαιώματα και ποιες δυνατότητες αντίδρασης έχουν οι εκπαιδευτικοί σε περίπτωση που αρχίσουν να εφαρμόζονται οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στα σχολεία.

Από την πλευρά του, ο Χριστιανοδημοκράτης υπουργός Παιδείας του κρατιδίου Γιαν Ρίντελ απηύθυνε μετά τις εκλογές επιστολή προς τους εκπαιδευτικούς, ευχαριστώντας τους για τη συμβολή τους με στόχο μια «ανοιχτή σχολική κουλτούρα».

«Μην αφήνετε να σας κυριεύσει η ανασφάλεια και συνεχίστε να παραμένετε ενωμένοι ως σχολικές ομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απόσυρση αιτήσεων εκ μερους των εκπαιδευτικών έρχονται να προστεθούν σε ένα ευρύτερο πρόβλημα στελέχωσης στη Σαξονία-Άνχαλτ: Το κρατίδιο έχει ήδη από το 2025 παγώσει τις προσλήψεις στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μείωση του προσωπικού και των δαπανών. Μέχρι τον Αύγουστο φέτος είχαν καταργηθεί πάνω από 1.100 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

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