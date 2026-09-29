Στέλεχος των New York Times δολοφονήθηκε – Συνελήφθησαν τα πεθερικά του ως ύποπτοι

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Ένα στέλεχος των New York Times δολοφονήθηκε στην Καλιφόρνια, με τα πεθερικά του να συλλαμβάνονται ως ύποπτοι για τον φόνο.

Ο Τζόναθαν ΜακΚίνσι, διευθυντής στο τεχνολογικό τμήμα της εφημερίδας βρέθηκε δολοφονημένος με πολλαπλά τραύματα σε χώρο στάθμευσης το απόγευμα του Σαββάτου.

Ως ύποπτοι συνελήφθησαν τα πεθερικά του, Σουγιόνγκ Ζανγκ και Σίλι Τσεν, αμφότεροι 77 ετών.

Μάρτυρες δήλωσαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι άκουσαν μια ομοβροντία πυροβολισμών, πριν δουν το θύμα στο έδαφος.

«Είδα τον άνδρα να πέφτει στο έδαφος: το κεφάλι του και το στήθος του ήταν ματωμένο», δήλωσε ένας εξ αυτών, ενώ η κόρη του ανέφερε πως είδε τους ηλικιωμένους να πλησιάζουν το θύμα, να τον πυροβολούν και μετά να απομακρύνονται «χαλαρά από το σημείο των πυροβολισμών».

Το ζευγάρι συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα από έναν αστυνομικό που περνούσε από το σημείο. Προς το παρόν παραμένει άγνωστο το κίνητρο της πράξης τους.

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