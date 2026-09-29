«Ευχή» και απειλή Ρούμπιο προς Κούβα: Ελπίζουμε ότι θα επιλέξει διαφορετική πορεία – Αλλιώς θα μάθουν το μάθημα με σκληρό τρόπο

Takeaways by to pontiki AI Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα η Κούβα να επιλέξει μια διαφορετική πορεία, προειδοποιώντας παράλληλα πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι όσοι αναμένουν τη λήξη της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να προχωρήσουν σε αλλαγές, θα αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ στοχεύει στην αλλαγή του κομμουνιστικού καθεστώτος της Κούβας, ασκώντας έντονη πίεση μέσω του πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχει προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων στη χώρα.

Παρά την ένταση, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας δήλωσε ότι η χώρα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μια συμφωνία είναι εφικτή χωρίς στρατιωτική δράση.

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Την «ελπίδα» ότι η Κούβα θα επιλέξει «μια διαφορετική πορεία» εξέφρασε χθες, Δευτέρα (28/9), ο Μάρκο Ρούμπιο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι όσοι πιστεύουν πως μπορούν να περιμένουν μέχρι να λήξει η θητεία του Ντόναλντ Τραμπ θα «μάθουν το μάθημα με τον σκληρό τρόπο» αν δεν αλλάξουν τακτική.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι στόχος της είναι να αλλάξει την κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας.

Ο πετρελαϊκός αποκλεισμός που επέβαλαν οι ΗΠΑ νωρίτερα φέτος έχει θέσει την Αβάνα υπό σοβαρή πίεση, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων και διακοπές ρεύματος που επιδεινώνονται από την ελλιπή υποδομή.

«Ελπίζουμε ότι η Κούβα θα επιλέξει μια διαφορετική πορεία», δήλωσε ο Ρούμπιο στον παρουσιαστή του Fox News, Σον Χάνιτι και στην εκπομπή «Hannity», προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον ελπίζει ότι «ορισμένοι άνθρωποι» που ελέγχουν την κουβανική κυβέρνηση θα «ανοίξουν τα μάτια τους στην πραγματικότητα αυτού που αντιμετωπίζουν».

Secretary of State Marco Rubio says the Trump administration will not allow Cuba to become a "base of operation" against American interests or pose a threat to U.S. national security.



Rubio says the administration hopes Cuba "will choose a different path," calling on those… pic.twitter.com/ZyflsLJRBH September 29, 2026

«Δυστυχώς, οι άνθρωποι που συνεχίζουν εκεί να φωνάζουν επαναστατικά συνθήματα, πάρα πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να περιμένουν να περάσει αυτή η κυβέρνηση χωρίς να κάνουν αλλαγές ή να κάνουν τίποτα. Κάνουν λάθος και θα μάθουν το μάθημα με τον σκληρό τρόπο αν δεν διορθώσουν τη στάση τους», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκεζ, δήλωσε το Σάββατο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι η Κούβα θα είναι πάντα ανοιχτή ​στον διάλογο με την Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ προέβλεψε το Σαββατοκύριακο ότι οι ΗΠΑ και η Κούβα θα καταλήξουν σε συμφωνία και ότι δεν πιστεύει ότι θα απαιτηθεί στρατιωτική δράση.

Η Ουάσινγκτον ⁠εφαρμόζει εμπάργκο ​στην Κούβα ⁠εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ ⁠έχει εντείνει την πίεση προς την Αβάνα, αφού τον Ιανουάριο χρησιμοποίησε τον αμερικανικό στρατό για να απαγάγει και να συλλάβει τον τότε πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

«Πρέπει να διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στη χώρα αυτή», δήλωσε ο Ρούμπιο σχετικά με τη Βενεζουέλα στη συνέντευξη στο ⁠Fox, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον εργάζεται για τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για τη διεξαγωγή τέτοιων εκλογών το συντομότερο δυνατό. Δεν ανέφερε όμως χρονοδιάγραμμα.

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