Οι προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητα της ΤΝ δεν είναι φάρσα, λέει ο πάπας Λέων

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Ο πάπας Λέων εκτίμησε τη Δευτέρα, 28/9, ότι οι ανησυχίες πως η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι fake news και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, σε μια προφανή κριτική του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας, που προειδοποιεί για τους κινδύνους της ΤΝ από την ημέρα που ανέλαβε τα ποντιφικικά καθήκοντά του, επέκρινε ευθέως και τα διευθυντικά στελέχη των τεχνολογικών εταιρειών που λένε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στην ΤΝ.

«Πράγματι πιστεύω ότι οι ανησυχίες που εγείρουν πολλοί ειδικοί στην ΤΝ θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο αεροσκάφος με το οποίο επιστρέφει στη Ρώμη, αφού ολοκλήρωσε την τετραήμερη περιοδεία του στη Γαλλία. «Δεν νομίζω ότι είναι fake news, όπως είπαν κάποιοι».

On his return flight from France, Pope Leo XIV is asked if he is "worried are you that AI could pose catastrophic risks to humanity or even wipe it out entirely", to which he responds:



"If someone were to ask me, am I in panic mode? No, I'm not. I sleep at night. I do think that… pic.twitter.com/grHVxN5RRd — Catholic Sat (@CatholicSat) September 28, 2026

«Αν με ρωτούσε κάποιος αν έχω πανικοβληθεί, όχι, δεν είμαι πανικόβλητος. Κοιμάμαι τη νύχτα», αστειεύτηκε ο πάπας.

Την περασμένη εβδομάδα, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Τραμπ χαρακτήρισε «φάρσα» τους φόβους ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει από την ΤΝ.

Ο ποντίφικας είπε επίσης ότι διάβασε πως ο επικεφαλής της εταιρείας ημιαγωγών Nvidia ανακοίνωσε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος τρόπος για να εισαχθούν δικλείδες ασφαλείας σε ορισμένα μοντέλα ΤΝ. Όμως εξέφρασε σκεπτικισμό, σημειώνοντας: «Είναι ο ίδιος που λέει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν όρια, ούτε κρατική ρύθμιση».

Ο επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ είπε αυτόν τον μήνα στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News ότι συμφωνεί με τον Τραμπ ότι οι ανησυχίες γύρω από την ΤΝ είναι υπερβολικές.

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