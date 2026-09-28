Καλώδιο με Κύπρο σε… σύνδρομο «κολοκυθιάς»: Αλλάζουν τη χάραξη για την Τουρκία – Ο ελιγμός, το τουρκολιβυκό και το ρίσκο με τα 12 μίλια

Takeaways by to pontiki AI Αθήνα και Παρίσι εξετάζουν ανασχεδιασμό της πορείας του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου για την αποφυγή περιοχών του θαλάσσιου πάρκου που ανακήρυξε μονομερώς η Τουρκία.

Η πιθανή μετατόπιση της χάραξης εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη στρατηγική διαχείριση των τουρκικών αξιώσεων και την ασφάλεια του έργου απέναντι σε μελλοντικές παρεμβάσεις.

Παραμένουν αδιευκρίνιστα το ακριβές νέο δρομολόγιο του καλωδίου, το χρονοδιάγραμμα των ερευνών και το σχέδιο αντιμετώπισης πιθανής εμπλοκής από την πλευρά της Άγκυρας.

Η συζήτηση για το έργο συνδέεται πλέον και με το ενδεχόμενο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων, γεγονός που απαιτεί προσεκτική προετοιμασία για την αποφυγή παρερμηνειών.

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Έναν «ελαφρύ ανασχεδιασμό» της πορείας του καλωδίου που θα συνδέσει ηλεκτρικά την Ελλάδα με την Κύπρο φέρονται να εξετάζουν Αθήνα και Παρίσι. Ο στόχος είναι να αποφευχθούν περιοχές του θαλάσσιου πάρκου Φετιγιέ–Κας, το οποίο έχει ανακοινώσει η Τουρκία νοτίως του Καστελόριζου. Αν η πληροφορία επιβεβαιωθεί, πρόκειται για έναν ελιγμό με βαρύ πολιτικό φορτίο, καθώς η χάραξη ενός ευρωπαϊκού έργου θα προσαρμόζεται στην προσδοκία μιας τουρκικής αντίδρασης.

Η αναζήτηση μιας ασφαλούς διαδρομής για τα πλοία και το καλώδιο είναι εύλογη. Το ερώτημα είναι ποιος υπαγορεύει την αλλαγή της. Εφόσον η μετατόπιση (που αποκάλυψε η Καθημερινή της Κυριακής) γίνεται για να αποφευχθεί μια περιοχή που η Άγκυρα περιλαμβάνει σε μονομερή σχεδιασμό της, η Αθήνα δεν αναγνωρίζει βέβαια αυτομάτως τουρκικά δικαιώματα. Αναγνωρίζει, όμως, στην πράξη ότι οι κινήσεις της Τουρκίας επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να πραγματοποιήσει το έργο.

Παρακάμπτεις το πάρκο, τι κάνεις με το τουρκολιβυκό;

Κάπως έτσι αρχίζει το σύνδρομο της «κολοκυθιάς». Αν το καλώδιο μετακινηθεί για να αποφύγει το πάρκο Φετιγιέ–Κας, ποιο θα είναι το επόμενο εμπόδιο και πόσες φορές μπορεί να αλλάξει η πορεία του; Η Άγκυρα προβάλλει αξιώσεις για θαλάσσιες περιοχές πολύ ευρύτερες από εκείνη του πάρκου, επικαλούμενη μεταξύ άλλων και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο η Ελλάδα θεωρεί παράνομο. Μια παράκαμψη, επομένως, δεν λύνει από μόνη της τη βασική γεωπολιτική εκκρεμότητα.

Υπάρχει μάλιστα ένα ερώτημα που προηγείται κάθε συμπεράσματος. Ποιο ακριβώς τμήμα της γνωστής όδευσης επηρεάζεται και πού σχεδιάζεται να μετακινηθεί; Η διαδρομή του Great Sea Interconnector από την Κρήτη προς την Κύπρο κινείται νοτίως της Κάσου και της Καρπάθου, ενώ το πάρκο Φετιγιέ–Κας βρίσκεται βορειότερα. Χωρίς δημοσιοποιημένη νέα χάραξη και τεχνική εξήγηση, δεν μπορεί να κριθεί ούτε πόσο αναγκαίος είναι ο ελιγμός ούτε αν αντιμετωπίζει πραγματικά τον κίνδυνο που επικαλούνται όσοι τον εισηγούνται.

Στο μεταξύ, δεν έχει ανακοινωθεί δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα επανέναρξης των ερευνών. Η γαλλική Meridiam έχει εισέλθει στο μετοχικό σχήμα του έργου και η Nexans εμπλέκεται στις εργασίες, αλλά η εταιρική συμμετοχή δεν ισοδυναμεί με δημόσια δέσμευση της γαλλικής κυβέρνησης ότι θα αναλάβει να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη τουρκική παρέμβαση. Η ελληνική κυβέρνηση επιμένει στους υψηλούς τόνους για τη σημασία του καλωδίου, την ώρα που η τελική διαδρομή, το πρόγραμμα των ερευνών και η αντίδραση σε μια νέα εμπλοκή παραμένουν ανοιχτά.

Τα 12 μίλια και το μήνυμα προς την Άγκυρα

Στην ίδια συζήτηση μπαίνει, κατά το δημοσίευμα, και το ενδεχόμενο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως και δυτικώς της Κρήτης. Η Ελλάδα έχει δικαίωμα να αποφασίσει πού και πότε θα ασκήσει αυτή τη δυνατότητα. Το πολιτικό ρίσκο μιας επιλεκτικής κίνησης, ωστόσο, είναι η ερμηνεία της από την Τουρκία. Θα μπορούσε να την παρουσιάσει ως ένδειξη ότι ανατολικά της Κρήτης και στο Αιγαίο η Αθήνα λαμβάνει υπόψη ένα ειδικό καθεστώς ή την τουρκική αντίρρηση.

Μια τέτοια ερμηνεία δεν θα ήταν νομικό αποτέλεσμα της ελληνικής απόφασης. Η επέκταση των χωρικών υδάτων και η επήρεια των νησιών κατά την οριοθέτηση ΑΟΖ ή υφαλοκρηπίδας είναι διαφορετικά ζητήματα. Οι συμφωνίες της Ελλάδας με την Ιταλία και την Αίγυπτο, στις οποίες η επήρεια συγκεκριμένων νησιών αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης, επίσης δεν προδικάζουν αυτομάτως τι θα αποφάσιζε ένα διεθνές δικαστήριο για το Καστελλόριζο. Δείχνουν, όμως, γιατί κάθε κίνηση και κάθε επιχείρημα χρειάζονται προσεκτική προετοιμασία, ιδίως αν η Αθήνα επιδιώξει κάποτε δικαστική οριοθέτηση με την Τουρκία.

Το καλώδιο χρειάζεται πλέον κάτι πιο συγκεκριμένο από διαβεβαιώσεις ότι «θα προχωρήσει». Χρειάζεται να αποσαφηνιστεί ποια χάραξη εξετάζεται, πότε θα επιστρέψουν τα ερευνητικά πλοία και ποιο είναι το σχέδιο αν η Άγκυρα αντιδράσει ξανά. Αλλιώς, κάθε νέα παράκαμψη θα γεννά το ίδιο ερώτημα: Ποιος αποφασίζει τελικά από πού μπορεί να περάσει το έργο;

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