Ακόμη και ο Πορτοσάλτε είδε τα «φάουλ» των στελεχών της ΝΔ – «Πήραν το καλάμι και λένε βλακείες»

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Είναι τέτοιο το… μπαράζ προβληματικών δηλώσεων από βουλευτές και υπουργούς της κυβέρνησης που δεν έμεινε ασχολίαστο, ούτε από τον Άρη Πορτοσάλτε!

Ο σχολιαστής του ΣΚΑΪ μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» αναφέρθηκε στις εξωφρενικές δηλώσεις που έκαναν τις τελευταίες ημέρες τα «νεοδημοκρατόπουλα» όπως τα χαρακτήρισε, που όπως είπε «πήραν το καλάμι και λένε βλακείες» εκθέτοντας την κυβέρνηση, εξαιτίας και της απουσίας Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, που οδήγησε σε… «ξεχαρβάλωμα». Μάλιστα ο δημοσιογράφος σχολίασε ότι με αυτές τους τις τοποθετήσεις τα στελέχη της ΝΔ επιβεβαιώνουν τη Ντόρα Μπακογιάννη, που είχε κάνει λόγο για αλαζονικές συμπεριφορές.

«Όπως έχουμε τα αριστερόπουλα, έτσι έχουμε και τα νεοδημοκρατόπουλα. Τα οποία βρήκαν την ευκαιρία γιατί λείπει ο πρωθυπουργός… Όπως δεν ταιριάζει η Θεσσαλονίκη του Τσίπρα, μάλλον δεν πρέπει να λείπει και στον ΟΗΕ ο πρωθυπουργός. Ή να πηγαίνει λίγες μέρες. Διότι πίσω… υπήρξε ξεχαρβάλωμα και επιβεβαίωσαν αυτά τα νεοδημοκρατόπουλα την κυρία Μπακογιάννη. Είπε η κυρία Μπακογιάννη “ξεκαβαλήστε” και πέσαν όλοι μαζί και είπαν “όχι, συνεχίζουμε την καβάλα. Την καβάλα και να λέμε ανοησίες“. Πήραν το καλάμι τα πουλάκια μου και βγήκαν να λένε βλακείες. Λένε ανοησίες. Να πεις ότι σθεναρά αντιμετωπίζεις τον αντίπαλο και βάζεις επιχειρήματα, το καταλαβαίνω. Ότι είσαι σκληρός στο τραπέζι το αντιλαμβάνομαι. Το να εκθέτεις την παράταξή σου, την κυβέρνησή σου λέγοντας ανοησίες επειδή σε στριμώχνει ο πολιτικός σου αντίπαλος στο τραπέζι… Δεν έχεις στοιχειωδώς ετοιμάσει μια απάντηση ρε παιδί μου, να δουλέψει το μυαλό σου και να πεις με σοβαρότητα “βεβαίως η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, τα καύσιμα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και περιμένουμε τον πρωθυπουργό. Αν σε αντιμετωπίσει ο αντίπαλος ότι επειδή λείπει ο πρωθυπουργός και υπάρχει ένα ξεχαρβάλωμα, εκεί θα πάρεις την ήττα. Χωρίς ντροπή θα πάρεις την ήττα. Ο άλλος λέει πάρε το δεκάρικο και πάρε συγκοινωνία. Ποια συγκοινωνία; Έχει έρθει ποτέ να δει; Ποιες συγκοινωνίες στην Αθήνα; Στην Αθήνα αυτό που έχουμε δεν νοείται συγκοινωνία. (…) Υπάρχει μια αντιπολίτευση που μπορεί να σε πάει στη κακομοιριά, το καταλαβαίνω… Κακομοίρης πολίτης δεν υπάρχει» είπε ο δημοσιογράφος «καρφώνοντας» Σπύρο Κουλκουδίνα αλλά και Χάρη Θεοχάρη.

Στη συνέχεια, αν και σε εμφανώς χαμηλότερους τόνους, αναφέρθηκε και στον προσωπικό του φίλο, Άδωνι Γεωργιάδη: «Ο κύριος Γεωργιάδης θα πρέπει κι αυτός να ηρεμήσει. Όλα αυτά μπορεί να τα πει χωρίς να φωνάζει. Και χωρίς να είναι κάθε πέντε λεπτα στο τηλέφωνο. Η υπερέκθεση δεν βοηθάει, σε εκθέτει παραπάνω. Γιατί είσαι ευεπίφορος στο σφάλμα.

«Έχουν μαζευτεί αυτές τις μέρες πάρα πολλά φάουλ και αυτογκόλ νεοδημοκρατόπουλων, Να συντονιστεί η ομάδα. Εκθέτουν πλήρως την κυβέρνηση» κατέληξε ο Άρης Πορτοσάλτε.

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