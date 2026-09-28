Βιολάντα: Καταγγελίες-σοκ για απειλές και απολύσεις μαρτύρων μετά την αποφυλάκιση του βασικού κατηγορούμενου – Επέστρεψε στο εργοστάσιο

Takeaways by to pontiki AI Η νομική εκπρόσωπος συγγενών θυμάτων καταγγέλλει πιέσεις, εκφοβισμό και απολύσεις εργαζομένων που έχουν καταθέσει ως μάρτυρες κατηγορίας για το πολύνεκρο δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Η πλευρά της πολιτικής αγωγής εκφράζει έντονη αντίδραση για την αποφυλάκιση του βασικού κατηγορούμενου, ο οποίος επέστρεψε στη διοίκηση της επιχείρησης πριν ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, μάρτυρες δέχονται απειλές για να ανακαλέσουν τις καταθέσεις τους, ενώ η εταιρεία συνδέει τις απομακρύνσεις προσωπικού με τη μειωμένη παραγωγικότητα.

Η δικηγόρος έχει καταθέσει ένορκες βεβαιώσεις στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, ζητώντας την επιστροφή του κατηγορούμενου στη φυλακή λόγω του κλίματος εκφοβισμού που επικρατεί.

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Νέες σοβαρές καταγγελίες γύρω από τη διερεύνηση του πολύνεκρου δυστυχήματος στο εργοστάσιο της Βιολάντα διατυπώνει η νομική εκπρόσωπος συγγενών θυμάτων, κάνοντας λόγο για πιέσεις σε κομβικούς μάρτυρες, απολύσεις εργαζομένων και κλίμα φόβου μετά την αποφυλάκιση του βασικού κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η πλευρά της πολιτικής αγωγής, εργαζόμενοι που έχουν καταθέσει στις διωκτικές Αρχές για τις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από τη μοιραία έκρηξη βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Μεταξύ άλλων, καταγγέλλει ότι βασικοί μάρτυρες της κατηγορίας δέχονται έντονες πιέσεις, ενώ ορισμένοι έχουν απομακρυνθεί από την εργασία τους με αιτιολογία τη μειωμένη απόδοση.

«Σοκαριστικό» το γεγονός της αποφυλάκισης

Η Βάσω Πανταζή, η οποία εκπροσωπεί νομικά τον σύζυγο μίας από τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, εξέφρασε μιλώντας στο Mega την έντονη αντίδρασή της για την αποφυλάκιση του βασικού κατηγορούμενου.

Όπως ανέφερε, «είναι σοκαριστικό αυτό που γίνεται στην υπόθεση της Βιολάντα. Μέσα στον Αύγουστο αποφυλακίστηκε ο βασικός κατηγορούμενος, μόλις 6 μήνες μετά την προφυλάκισή του».

Η ίδια υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη, ιδίως καθώς η ανακριτική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί.

«Είναι μία συγκλονιστική δικαστική αδικία. Μιλάμε για ανθρωποκτονίες κατά συρροή, θανατηφόρες εκρήξεις κατά συρροή και αυτός ο άνθρωπος, στο εξάμηνο, με ανοιχτή την ανακριτική διαδικασία… Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επέστρεψε στο εργοστάσιο ο βασικός κατηγορούμενος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η δικηγόρος και στην επιστροφή του βασικού κατηγορούμενου στον χώρο του εργοστασίου, όπου, όπως υποστήριξε, βρίσκεται πλέον σε διοικητική και εργασιακή σχέση με πρόσωπα που αποτελούν βασικούς μάρτυρες κατηγορίας.

«Ο βασικός κατηγορούμενος επέστρεψε στο εργοστάσιο, έχει διοικητική και εργασιακή θέση με τους βασικούς μάρτυρες κατηγορίας. Έχουμε καταθέσει στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας ένορκες βεβαιώσεις για απειλές και απολύσεις, ώστε να επιστρέψει στη φυλακή», ανέφερε η Βάσω Πανταζή.

Όπως σημείωσε, στη Δικαιοσύνη έχουν κατατεθεί επώνυμες μαρτυρίες στις οποίες περιγράφεται ένα κλίμα εκφοβισμού.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, οι μαρτυρίες «μιλούν για καθεστώς απειλητικό, καθεστώς που ζητούν από τους μάρτυρες να ανακαλέσουν επώνυμα».

Μεταξύ των φράσεων που, κατά την ίδια, έχουν ακουστεί είναι και η προειδοποίηση: «Όταν βγει, θα δείτε τι θα γίνει».

Η κ. Πανταζή έθεσε παράλληλα το ερώτημα: «Είναι δυνατόν να αποφυλακίζεται και να επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος;».

Καταγγελίες για απολύσεις λόγω «χαμηλής παραγωγικότητας»

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκονται και απομακρύνσεις εργαζομένων, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία αρνείται κατηγορηματικά ότι έχουν γίνει απολύσεις.

Η νομική εκπρόσωπος της οικογένειας θύματος επέμεινε ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, συνδέοντάς τες με πρόσωπα που έχουν καταθέσει ως βασικοί μάρτυρες κατηγορίας.

«Υπάρχουν απολύσεις. Όλως περιέργως, δεν αποδίδουν εργασιακά οι βασικοί μάρτυρες κατηγορίας. Τελευταία έχει πέσει η παραγωγικότητά τους στο εργοστάσιο», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ανακοινώσεις που έχουν παρουσιαστεί ως τοποθετήσεις εργαζομένων προέρχονται ουσιαστικά από στελέχη της επιχείρησης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει Σύλλογος Εργαζομένων.

Επέστρεψαν και συγκατηγορούμενοι

Η Βάσω Πανταζή ανέφερε ακόμη ότι στο εργοστάσιο δεν έχει επιστρέψει μόνο ο βασικός κατηγορούμενος.

Όπως είπε, «έχουν επιστρέψει και οι συγκατηγορούμενοι, ο ένας εκ των οποίων είναι υπεύθυνος ανθρωπίνου δυναμικού».

Η ίδια περιέγραψε ως ιδιαίτερα δυσχερή τη θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι εργαζόμενοι που έχουν καταθέσει στις Αρχές, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που εργάζονται για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην και να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.

Κατά την πλευρά της πολιτικής αγωγής, το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο ασφυκτική την κατάσταση για τους μάρτυρες που καλούνται να διαχειριστούν, ταυτόχρονα, την εργασιακή τους πραγματικότητα και τη συμμετοχή τους στην υπόθεση.

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