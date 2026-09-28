Χαλάνδρι: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω θραύσης αγωγού

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Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κώστα Βάρναλη, στην περιοχή του Χαλανδρίου, προχώρησε η αστυνομία λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.
Ειδικότερα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα της οδού Κώστα Βάρναλη από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη έως το ύψος της οδού Ανδρέα Γκίνη.
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