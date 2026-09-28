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28.09.2026 12:55

Βάνα Μπάρμπα: «Η Μύκονος είναι μια βίζιτα πολυτελείας – Δεν μπορώ να βλέπω αυτό το έκτρωμα που έχει δημιουργηθεί»

28.09.2026 12:55
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Για την πορεία της στην υποκριτική, αλλά και τα μελλοντικά της σχέδια μίλησε η Βάνα Μπάρμπα, με αφορμή τις «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας ότι πλέον ζει το τώρα, αποφεύγοντας να κάνει όνειρα για το αύριο.

«Δεν ονειρεύομαι πια. Κάνω σχέδια. Σχέδια για πράγματα που μπορεί να με κάνουν περήφανη στην τελευταία φάση της ζωής μου. Θέλω να ασχοληθώ με την πατρίδα μου, να κάνω μια ωραία ταινία. Όλα είναι παροδικά. Με ενδιαφέρει το τώρα» τόνισε, σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν, ενώ ερωτηθείσα αν θα ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική, η ηθοποιός απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Καμία σχέση. Μακριά. Ήταν πολύ ατυχής η ενασχόληση μου με την πολιτική, γιατί είδα πολύ νωρίς πόσο παπατζήδες είναι στην πολιτική. Δεν βλέπω κάτι καινούργιο, δεν βλέπω να γίνονται πράγματα. Τα ίδια αδιέξοδα» ανέφερε.

Ερωτηθείσα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στη Μύκονο, η Βάνα Μπάρμπα εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της με την εικόνα του νησιού.

«Η Μύκονος είναι πια μια βίζιτα πολυτελείας, δεν είναι το νησί που αγαπήσαμε. Δεν το θέλω. Οι Μυκονιάτες είναι υπέροχοι άνθρωποι, αλλά πλέον δεν μπορώ να βλέπω αυτό το έκτρωμα που έχει δημιουργηθεί. Έχασε το χρώμα της, είναι “Ντουμπαϊστάν”. Έδιωξαν τους Έλληνες, ας κάτσουν με τους Άραβες».

Τέλος, αποκάλυψε πως σκοπεύει να αποσυρθεί από τον χώρο του θεάματος εντός της επόμενης πενταετίας: «Σε 10; Εγώ το πολύ σε πέντε χρόνια θα έχω εξαφανιστεί, είσαι τρελός; Μη σου πω σε τρία. Και πίστεψέ με, αυτά θα είναι τα καλύτερά μου, θα δώσω πολύ ωραία πράγματα».

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